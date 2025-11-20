今天台北府城隍爺威靈公生日！松山信義八大廟最後集合 ６禮生驚豔全場

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

農曆10月初一是台北府城隍爺威靈公的生日，也是台北府城隍廟建廟144週年。從清晨起便湧入大量信眾，滿滿人潮把整條街虎擠得寸步難行。信徒大人帶小孩許多上班族也特別提前抽空過來向城隍爺祝賀。更是松山區、信義區八大廟在2025年的最後一次集體會香，熱鬧程度幾乎可用「爆棚」形容，身材高挑的禮儀生成嬌點、配上廟埕的鼓聲、法器聲、誦經聲交織成一句對城隍爺說的「生日快樂」。

台北府城隍廟建廟144年。農曆10月初一是台北府城隍爺威靈公生日！松山信義八大廟2025年最後集合，６位美麗禮生驚豔全場。（圖／台北府城隍廟提供）

台北府城隍廟盛況空前：八大廟最後一次聚首、三獻典禮震撼登場

台北府城隍廟今年舉辦的《秋季禮斗法會》橫跨三天，從燃燈、祈福、延壽科儀到誦經普施，場場人潮不斷，展現台灣宗教文化的凝聚力。今日祝壽典禮是整個慶典最重要的一刻，八大廟在鑼鼓引導下依序入場，象徵台北地方信仰的團結與傳承。主委林賢順率領委員、監事上香、獻花、獻果，一字排開的儀式隊伍氣勢恢宏，更吸引眾多民眾拍照紀錄，成為今年的視覺亮點之一。

六位高挑禮成成全場嬌點：莊嚴與青春並肩而行

今年（2025年）的祝壽儀典特別安排六位高挑、氣質端莊的禮生參禮，她們整齊的步伐、優雅的儀態成為現場的一道風景線。許多信眾看到年輕禮成加入傳統廟會儀式，都直呼「文化真的有傳承的感覺」。她們站在神案前的神情專注，讓整場典禮更增添一份莊嚴美麗氣息。

城隍爺的神將隊伍：文武判官、日夜巡察、牛頭馬面、六司六將守護城市

城隍爺被尊為「陰陽界的守護者」，祂的神將系統龐大且分工嚴密。無論信徒遇到冤屈、求平安、祈正義，城隍爺的部屬都被視為最強大的協助力量。從日夜巡視的神將，到掌管善惡功過的判官，再到執行拘提的牛頭馬面，各有職責、各司其職。民間相信，只要懷抱善念、行事正直，這些神將都會成為保護百姓的力量，使城市的陰陽平衡維持在最好的狀態。

城隍文化是台灣最具人情味的地方信仰

台北府城隍廟144年來，陪伴市民走過日治時期、度過戰爭、動盪、疫病與城市變遷。從早期的木造城門，到今日高樓林立的信義計畫區，時代快速變遷，但人們對城隍爺的依賴、感恩與信念卻從未改變。許多老人家說：「有城隍爺在，台北就有靠山。」而年輕族群的加入，更象徵著信仰與文化能在新世代持續延續下去，守護這座城市的精神力量從未中斷。

台北府城隍廟144年的守護不曾間斷：城隍爺在，台北就安心

威靈公的聖誕千秋，不只是一次盛大的宗教慶典，更像是台北市民共同向守護神「說一聲感謝」的日子。八大廟最後一次聚首、禮成隊伍、香火鼎盛，構成了充滿人情味的畫面。台北快速轉動，但人心依舊需要寄託與力量。城隍爺陪伴了台北144年，未來也會繼續守護每一位信眾的平安。只要心存善念，遵循正道，最好的護身符其實一直都在我們身邊。

