今天啥日？溥儀在11／5被逐出紫禁城！帝制終於走到盡頭
國際中心／唐家興報導
1924年11月5日的紫禁城，在風聲緊逼的清晨裡寫下中國政權轉折的關鍵一筆。隨著馮玉祥政變推翻舊勢力、強制末代皇帝溥儀離宮，兩千年來的皇權體制正式走入歷史，象徵共和時代不再只是名義，而是不可逆的現實。
紫禁城最後的寧靜
辛亥革命推翻清朝後，雖然帝制名義上已終結，但根據《清室優待條件》，年幼的溥儀仍得以繼續居住在紫禁城中央，享受皇室禮遇。在北洋政府默許下，出現「共和國裡住著皇帝」的奇景。宮牆內外，兩種制度並存、兩種時代重疊，像是尚未醒來的舊夢。
軍閥政變翻轉命運
1924年秋，局勢急轉直下。馮玉祥原屬直系軍閥，但在直奉戰爭尾聲突然倒戈，於北京發動政變，推翻曹錕政府，掌握首都主導權。
新政象徵：廢除清室優待條件
馮玉祥為了切割舊勢力、彰顯共和新氣象，決意取消溥儀的特殊待遇。這項決定，等同向皇室體制宣告正式退場。
11月5日：軍隊包圍紫禁城的一刻
清晨時分，馮玉祥親自下令軍隊封鎖紫禁城。鹿鍾麟依大總統黃郛的命令，攜《修正清室優待條件》宣言入宮，並與李石曾、張璧率軍強勢進駐。溥儀被要求限期兩天內離開，還需簽下取消皇帝尊號的聲明書。若拒絕，馮玉祥甚至揚言「燒毀紫禁城」。
年僅19歲的倉皇出宮
面對威脅，溥儀只能忍痛妥協，為了保住祖先留下的文化象徵而屈服。這位十九歲的末代帝王，在幾乎沒有準備的情況下匆忙離宮，暫住父親載灃的醇親王府，之後在日本人安排下移往天津的張園與靜園。
皇權終章：歷史翻頁的真正開始
溥儀的出宮象徵帝制體系的徹底瓦解，也讓中國名實相符地成為共和國。馮玉祥的舉動，被視為反封建、反帝制的一大步，受到部分知識分子稱許；但也有聲音指出，他以革新之名行奪權之實，政變色彩濃厚。
命運再度反轉：溥儀的「第二次即位」
離開紫禁城後，溥儀雖失去皇室尊嚴與權勢，卻在日本扶植下於滿洲國重登王座，成為國際局勢下的政治傀儡，人生軌跡再度急轉。
從宮牆倒塌，看見時代的裂開
這場驅逐事件，既是清王朝真正的落幕，也照映出軍閥割據年代的動盪與矛盾。兩千年皇權制度在紫禁城門口被迫終止，而中國邁向共和與現代化的旅程，從這一天起不再只是理念，而是被迫啟動的歷史現場。
