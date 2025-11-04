今天啥日｜11／04 歐巴馬當選首位非裔總統 改寫美國政治的種族界線

2008年11月4日歐巴馬當選美國首位非裔總統，改寫歷史，象徵平等與希望的新時代。（圖／Pixabay）

2008年11月4日，巴拉克．歐巴馬的勝選震撼全球。這位出生於夏威夷，父親來自肯亞、母親是美國白人的政治新星，打破兩百多年歷史界線，成為美國首位非裔總統。他的當選，象徵一個關於希望、平等與改變的新時代正式展開。

2008年11月4日，巴拉克．歐巴馬以民主黨候選人身份擊敗共和黨對手約翰．馬侃，成為美國史上第一位非裔血統的總統。他47歲當選美國第44任總統，也是首位被主要政黨提名的非裔候選人。歐巴馬的演說魅力卓越，以「改變」為口號，主張反戰與健保改革，成功擊敗從政30年的希拉蕊．柯林頓，並在普遍不滿小布希政府的氛圍下，獲得壓倒性支持。連傳統支持共和黨的維吉尼亞州與印第安納州，都倒戈投票給他。

歐巴馬1961年出生於夏威夷，父親來自肯亞，母親是美國白人。他的成長背景跨越種族與文化，象徵著美國多元族群融合的可能。然而，他的「黑人身份」也曾引起爭議。部分批評者指出，歐巴馬由白人母親與外祖父母撫養長大，成長於印尼與夏威夷，並非典型的美國黑人文化背景；父親是非洲人，而非黑奴後裔，因此不理解多數黑人社群的處境。

但支持者認為，歐巴馬不僅擁抱黑人文化，更將其帶入總統舞台。他在2015年南卡教堂槍擊案受害者葬禮上深情唱出《奇異恩典》，以真摯情感安撫全國；卸任前的白宮記者晚宴上，他帥氣地「丟麥」（drop the mic），展現黑人文化的自信與幽默。歐巴馬的語氣、肢體語言與行為中，流露出濃厚的非裔文化特質，也讓他成為黑人族群心中的象徵人物。

雖然歐巴馬任內並未根除種族歧視問題，甚至面臨「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）反種族歧視運動的爆發，但他的當選，已改變美國政治的種族版圖。對無數非裔與少數族群而言，他的成功證明：膚色不再是通往權力高峰的絕對障礙。歐巴馬成為首位非裔美國總統，代表的不只是他個人的政治成就，更是一場關於平等、包容與時代變革的象徵。

