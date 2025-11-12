今天啥日｜11／12 醫師節 向生命守護者致意

醫師節，向守護生命的白袍英雄致敬，無論台灣或世界，我們都感謝有您。（圖／Pixabay）

每年11月12日是中華民國的醫師節，用來感謝醫師對人類健康的奉獻，這一天也是為了紀念國父孫中山博愛濟世的精神。國際間則將每年3月30日訂為醫師節，紀念首位實施乙醚麻醉手術的美國外科醫師克勞福德·威廉森·朗。

台灣的醫師節是定在每年的11月12日，醫師節是為了感謝醫師對人類的貢獻。至於為什麼會是這一天呢？

台灣的醫師節，為中華民國政府訂定，是中華民國的紀念日之一。1948年3月全國醫師公會於南京舉行聯合大會，因尊崇國父孫中山為術德兼備的醫師，又為效法其博愛濟世的精神，決議呈請政府明定以國父誕辰11月12日為醫師節。

廣告 廣告

但是這跟國際醫師節不是同一天。國際醫師節是定在每年的3月30日，這是為了紀念美國的一名外科醫生克勞福德·威廉森·朗，他在1842年3月30日，使用乙醚浸濕的毛巾讓病人吸入，成功切除了其頸部的腫瘤。讓病人在手術中沒有感到疼痛，3月30日因而被定為醫師節。

資料來源：維基百科



回到原文

更多鏡報報導

今天啥日｜11／04 歐巴馬當選首位非裔總統 改寫美國政治的種族界線

今天啥日｜11／3 日本第一部哥吉拉電影首映 日本怪獸的不朽傳奇

今天啥日｜10／13 國際無胸罩日 擺脫束縛喚醒乳癌意識