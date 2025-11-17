今天啥日｜11／17 蘇伊士運河通航 無閘縮短歐亞水運航程

蘇伊士運河通航156週年，這條橫越亞洲與非洲之間的人工航道，見證了人類以智慧打通世界的壯舉。（圖／東方IC）

1869年11月17日，蘇伊士運河開通，為世界貿易開啟嶄新航道。這條橫跨亞非、貫通地中海與紅海的人工奇蹟，讓歐亞之間的航程縮短近一半。從法老辛努塞爾特三世的構想，到現代航運樞紐，蘇伊士運河始終是全球經濟的心臟。

2025年11月17日，蘇伊士運河迎來通航156週年。這條全長約193公里、貫通地中海與紅海的人工運河，位於埃及西奈半島西側，橫跨亞非兩洲，是世界上最重要的海上貿易航道之一。

「蘇伊士」（Suez）一名源自古埃及歷史，據說可追溯至約公元前19世紀、第十二王朝的法老「辛努塞爾特三世」（Senusret III）。他曾下令開鑿連接尼羅河與紅海的古代運河，被視為蘇伊士運河的雛形。後來，這片地區逐漸以其名發展出「蘇伊士」之稱，在阿拉伯語中意為「邊界」或「通道」，象徵亞洲與非洲的分界。

蘇伊士運河連結地中海與紅海，兩海的海平面幾乎一致，因此全程無需設置船閘；而中美洲的巴拿馬運河，則由於太平洋與大西洋有海平面落差，必須設置多重船閘來調節水位，費時許多。蘇伊士運河因無閘，成為全球少數可讓大型商船順利直通的運河。

運河構想雖起於古埃及，但直到19世紀中葉，法國外交官「斐迪南．德．雷賽布」在奧斯曼帝國的埃及總督「塞伊德帕夏」支持下，才得以重啟工程。歷時11年、耗資超出預算2倍，1869年11月17日正式通航，改變了全球航運格局。

在歷史上，蘇伊士運河的戰略地位屢成國際焦點，從1956年的蘇伊士危機、1967至1975年的封鎖，到2021年長榮海運「長賜輪」（Ever Given）擱淺事件，都反映其全球影響力。當年該船橫堵運河，造成全球供應鏈大亂。《華爾街日報》估算，此事件讓價值約120億美元的貨物滯留海上，全球經濟每小時損失約4億美元，相當於每分鐘損失新台幣1.8億元。

如今，蘇伊士運河每年約有2.5萬艘船隻通過，承載全球約14％的海運貿易，是埃及最主要的外匯收入來源之一。這條橫越亞非兩洲的人工運河，不僅象徵人類以工程智慧改寫地理命運，更在156年後的今天，仍持續影響著全球經濟與歷史的脈動。

