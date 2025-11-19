今天啥日｜11／19 世界廁所日 守護安心如廁的基本人權

11月19日世界廁所日，一起守護人人都能安心上廁所的權利！（圖／聯合國世界廁所日官網）

別再以為「世界廁所日」只是搞笑節日啦！ 每年11月19日，聯合國都要提醒大家：乾淨安全的廁所關係到健康、尊嚴與地球未來。在氣候變化與人口壓力下，人人都需要「面向未來」的廁所——能安心使用、抗氣候衝擊、保護環境。原來，上廁所也是一件關乎世界的大事呢！

每年11月19日是一個名字聽起來很好笑、但其實超重要的日子——世界廁所日（World Toilet Day）！

這可不是開玩笑，它是聯合國在2013年認可的國際紀念日，目標實現衛生設施的全球性覆蓋，以及消除露天排便陋習；該節日原本是2001年新加坡慈善家沈銳華成立的「世界廁所組織」所舉辦的非官方節日，目的就是要提醒大家：安全又乾淨的廁所，是地球上每個人都該擁有的基本人權！

想不到吧～現在全球還有超過42億人沒有安全的廁所可用，其中有6億多人甚至只能露天排便！這可能會傳播疾病、造成孩童腹瀉生病，甚至讓婦女面臨被襲擊的危險。

所以，世界廁所日不是要推銷馬桶，而是希望大家知道「衛生設施」的重要性。乾淨的廁所＝健康的生活＋有尊嚴的人生！

2025年世界廁所日的主題是「瞬息萬變世界裡的衛生設施」（Sanitation in a changing world），意思是：無論世界如何變化，我們都需要有「面向未來」的廁所──人人都能安心使用、能抗氣候衝擊、還能保護地球！而且，在瞬息萬變的世界裡，有一件事始終不變：那就是我們永遠都需要上廁所！

資料來源：維基百科、聯合國世界廁所日官網



