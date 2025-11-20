今天啥日｜11／20紐倫堡大審 二戰後首場國際審判

紐倫堡審判，象徵戰後正義的覺醒——人類首次以法律之名，追究戰爭與反人類罪的個人責任。（圖／Wikipedia）

紐倫堡審判是二戰後同盟國為追究納粹德國戰爭罪行所召開的國際軍事法庭。這場審判不僅揭露了納粹暴行，也奠定了「個人須為戰爭罪負責」的國際法律原則，成為現代國際法與人權審判的開端。

紐倫堡審判（英語：Nuremberg trials，德語：Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess）是1945年第二次世界大戰結束後，同盟國針對納粹德國的代表所舉行的，審判納粹德國在戰爭期間策劃並實施對歐洲其他國家的侵略、以及對這些國家的公民暴行而特設的軍事法庭。其全名為「國際軍事法庭對主要戰犯的審判」（英語：Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal），通稱「國際軍事法庭」（International Military Tribunal，縮寫為「IMT」），中文亦以紐倫堡大審稱之。

廣告 廣告

在1939年至1945年間爆發的二戰歐洲戰場，納粹德國入侵了歐洲多個國家，僅在蘇聯就造成了2,700萬人的死亡。對於如何懲罰戰敗的納粹領導層，各方提出了不同的建議，包括蘇聯提倡的「公審」及英國主張的「即時處決」。1945年中，法國、蘇聯、英國、美國等主要同盟國達成協議，在盟軍佔領期德國的紐倫堡召開聯合法庭，並以《紐倫堡憲章》作為法律依據。從1945年11月20日到1946年10月1日，該法庭審判了納粹德國在政治、軍事和經濟領域22位最重要的倖存領導人，以及六個德國組織。該審判的目的不僅是定罪被告，還包括收集不可辯駁的納粹罪行證據，向戰敗的德國人提供歷史教訓，並徹底瓦解傳統德國精英的合法性。

國際軍事法庭的判決支持了檢方的觀點，將策劃與發動侵略戰爭定義為「最嚴重罪行」，因為「它本身包含了所有罪惡的總和」。大多數被告同時被指控戰爭罪與反人類罪，而納粹德國系統性的大屠殺數百萬猶太人的行為是審判中的重要議題。美國還針對較低層級的加害者進行了12場後續審判，這些審判更集中於大屠殺。儘管這些審判因追溯性將侵略行為定為犯罪而在當時引發爭議，但其創舉——追究個人對違反國際法的責任——被認為是「國際法真正的開端」。

資料來源：維基百科



回到原文

更多鏡報報導

今天啥日｜11／12 醫師節 向生命守護者致意

今天啥日｜11／7 首次兩岸領導人會面 「馬習會」歷史性的世紀之握

今天啥日｜10／22 鈴木一朗生日 致敬永不止步的安打王