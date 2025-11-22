今天啥日｜11／22 迴轉壽司紀念日 高級日料變身庶民美食

11月22日是日本「迴轉壽司紀念日」，同時也是讓壽司轉動起來的發明家「白石義明」生日。從啤酒輸送帶到餐桌革命，庶民創意改寫了飲食史。（圖／東方IC）

誰能想到，一條啤酒工廠的輸送帶，竟啟發出全球流行的「迴轉壽司」！1958年，大阪壽司職人白石義明創立了世界第一家迴轉壽司店「元祿壽司」，讓壽司盤在餐桌上旋轉、人人自取，開啟平價壽司時代。為紀念這位讓壽司「動起來」的發明家，日本將他生日——11月22日，訂為「迴轉壽司紀念日」。

每年的11月22日是日本的「迴轉壽司紀念日」，這一天同時也是世界第一家迴轉壽司創始人——白石義明（1913年11月22日出生）的生日。此紀念日由「日本記念日協會」正式登錄，旨在表彰他對日本飲食文化的創新貢獻。

白石義明原是大阪一家「立食壽司店」的老闆，因為人手不足、服務效率不高，他在參觀Asahi朝日啤酒工廠時，受到「啤酒釀造輸送帶」的啟發，萌生出「讓壽司自己動起來」的構想。經過多次試驗與改良，他於1958年4月在大阪府布施市（現東大阪市）創立了世界第一家迴轉壽司店——元祿壽司。壽司盤沿著「輸送帶旋轉餐桌」慢慢移動，顧客可自由取用，這種半自助的方式大幅提升了效率，也降低了價格，讓壽司從高級料理變為庶民日常的美食。

1962年，白石義明以「輸送帶式烹飪餐桌」之名取得實用新型專利，確立了迴轉壽司的技術基礎。另外「自動茶水供應設計」也是元祿壽司所獨創的，能自動注入熱水的茶具系統，大幅提升用餐便利性，也成為日後所有迴轉壽司店的標準配備。

1970年，元祿壽司於大阪世界博覽會亮相，迅速引發全國熱潮，迴轉壽司從此成為日本飲食文化的象徵之一。如今，這項源於庶民創意的發明早已風靡全球。每年的11月22日，人們不只是慶祝壽司的美味，更是在向那位讓壽司「動起來」的發明家——已故的白石義明先生，致上最深的敬意。

資料來源：維基百科、元祖廻る元禄寿司官網



