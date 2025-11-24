今天啥日｜11／24 2024年世界棒球12強賽 台灣以4:0擊敗日本奪冠

2024年11月24日，台灣隊在東京巨蛋以4：0完封日本，奪下隊史首座12強賽冠軍。（圖／中華棒協）

2024年世界棒球12強賽，台灣隊締造歷史，在東京巨蛋擊敗日本，勇奪隊史首座冠軍，寫下台灣棒球最光榮的一頁！

原訂於2023年舉行的WBSC世界棒球12強賽，因與2023年世界棒球經典賽時程衝突，最終延後至2024年11月9日至24日舉辦，由墨西哥、台灣與日本共同承辦。本屆賽事邀集了2023年底「世界棒壘球聯盟棒球世界排名」的前12名的隊伍取得參賽資格。

經過兩週激戰，2024年11月24日，全球目光焦點落在東京巨蛋，台灣隊與日本隊正面交鋒，爭奪本屆賽事的冠軍。前四局比賽，雙方皆由王牌投手壓制雙方打線。直到五局上半，台灣隊捕手林家正轟出陽春全壘打，打破零比零僵局。

廣告 廣告

隨後，台灣隊長陳傑憲再補上一支三分砲，將比分拉開至4：0，為比賽奠定勝基。投手方面，台灣隊派出林昱珉、張奕、陳冠宇與林凱威四位投手輪番上陣，精準壓制日本隊強悍打線，聯手完成完封。九局下半，台灣隊完美的再見雙殺，正式封王！

這場勝利，台灣不僅奪下隊史首座世界12強賽冠軍，更中止了日本職業國家隊驚人的27連勝紀錄，同時寫下台灣首次擊敗完整日本職業陣容的歷史紀錄。這不只是一次比賽的勝利，更是對台灣棒球多年努力的肯定。

資料來源：維基百科



回到原文

更多鏡報報導

今天啥日｜11／9 金氏世界紀錄日 記錄人類極限挑戰

今天啥日｜10／15 國際盲人節 愛心陪伴盲者不孤單

今天啥日｜11／12 醫師節 向生命守護者致意