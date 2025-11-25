今天啥日｜11／25 首艘核動力航母服役 企業號勤務包括拍電影

1961年服役的核動力航母「企業號 CVN-65」，以8座核反應爐、無限續航寫下傳奇。從古巴危機到反恐戰爭，她是「大E」，半世紀海上力量的象徵。（圖／U.S. Navy臉書）

1961年11月25日，美國第一艘核子動力航母「企業號」（USS Enterprise, CVN-65）正式服役。她以8座核反應爐與超過33節的航速，創下海軍史的里程碑。從冷戰封鎖古巴，到越戰撤僑、波斯灣護航，再到911事件後率先出擊阿富汗，「大E」見證半個世紀的戰火與榮光，也成為電影《捍衛戰士》《獵殺紅色十月》的經典舞台。

1961年11月25日，世界第一艘核動力航母「企業號」（USS Enterprise, CVN-65），綽號「大E（Big E）」，在美國維吉尼亞州正式服役，開啟航母核動力時代。它以8座核反應爐與超過33節（約每小時61公里）的高速航行著稱，長達51年的服役生涯足跡遍布全球。

冷戰期間，企業號迅速投入古巴飛彈危機的海上封鎖；其後轉往太平洋，七度出擊越戰，戰末並為「常風行動」提供撤僑空優掩護。進入1980年代，企業號在波斯灣參與「摯誠意志」護航，於「螳螂行動」中擊沉伊朗薩漢德號護衛艦、重創撒巴蘭號，展現美軍海空聯合作戰能量。1990年代，企業號支援波士尼亞與伊拉克行動，並在「沙漠之狐」對伊空襲中出擊。2001年美國911事件後，它率先抵北阿拉伯海，參與「持久自由」對阿富汗的空中打擊。

除戰功外，企業號亦是大銀幕常客，它曾協助拍攝1986年電影《捍衛戰士》與1990年電影《獵殺紅色十月》，電影《Star Trek》亦有星艦以「企業號」為名。

2012年企業號舉行退役典禮，2017年正式除籍，「大E」以半世紀功勳成為美國海軍史上服役最久的航母典範。

資料來源：維基百科



