今天啥日｜11／27哈維·米爾克遭槍殺身亡 首位公開同志身分的政治人物

圖說：哈維·柏拿·米爾克是第一位勇敢出櫃的公職政治人物，他讓同志社群不再隱形。（圖／哈維米爾克時代紀錄片）

哈維·柏拿·米爾克是美國同志平權運動的先驅，也是首位公開出櫃並當選公職的政治人物，他勇敢發聲，改變歷史，啟發無數人追求自由與平等。

哈維·柏拿·米爾克（Harvey Bernard Milk）是美國歷史上極具代表性的人物之一，他不僅是第一位公開同志身份當選公職的政治人物，更是LGBT權利運動的象徵與先驅。他於1930年5月22日出生於紐約州，很早就已經知道自己的同性戀傾向，但在40歲前從未公開。在多年的職涯探索後，他於1972年搬到舊金山卡斯楚街，並開設了一家攝影店。卡斯楚街當時是同志社群的聚集地，成為米爾克政治啟蒙的搖籃。

1973年，米爾克首次參選舊金山市監督委員會雖未成功，但他率直坦白的個性和獨特的政治手法，使他迅速獲得關注。他連續參選三次皆未當選，但不氣餒，反而更加積極參與政治行動，並自稱為「卡斯楚街市長」，帶領同志社群對抗保守勢力，推動平權理念。在1977年，舊金山市改變委員會的參選制度，哈維終於當選市政監督委員會第五區的委員。

然而，他的政治生涯僅維持十個月。1978年11月27日，與他同屆當選的委員丹·懷特因政治立場與個人恩怨，刺殺市長喬治·莫斯科尼及米爾克，引發社會震驚。懷特最後被判過失殺人，輕判引起大規模抗議與同志社群的憤怒。

米爾克的精神與勇氣，成為後人追求平等的典範。他鼓勵同志勇敢出櫃，堅信只有可見、團結，才能帶來改變。他的故事在2008年被改編成電影《自由大道》（Milk），由葛斯·范·桑執導，西恩·潘主演，紀念他被刺殺30周年。這部電影讓更多人認識米爾克的貢獻，也讓他的理念持續傳遞至今。哈維·米爾克不只是同志社群的英雄，更是所有追求自由與平等者的靈感來源。

資料來源：維基百科



