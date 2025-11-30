今天啥日｜11／30 首位遭隕石擊中倖存者 家中沙發打盹竟禍從天降

1954年，美國阿拉巴馬州一名婦女午睡時，竟被從天而降的隕石擊中，成為全球史上第一位被隕石砸中並倖存的人。（圖／Historic IG／encyclopediaofalabama.org網站）

1954年11月30日，錫拉科加市的一個寧靜午後，一顆高速墜落的隕石穿透屋頂，擊中了正在沙發打盹的霍奇斯太太，讓她成為史上首位被隕石打中並留下完整媒體記錄的倖存者。這場罕見意外，迅速登上全美新聞頭條，引發軍方介入、所有權官司與壓力風暴，成為天文與社會史上最離奇的一段真實故事。

1954年11月30日星期二，美國阿拉巴馬州的錫拉科加市（Sylacauga）發生了一起史上首位人類被隕石擊中後，倖存並留下媒體記錄的事件。

當天中午12點46分（美國中部標準時間），一顆高速墜落的隕石在大氣層中爆裂，形成亮如白晝的火球，跨越多州被人目擊，它至少分裂成3塊碎片，其中一塊重逾8.5磅（約3.86公斤）葡萄柚大小的碎片，墜入安．伊麗莎白．福勒．霍奇斯（Ann Elizabeth Fowler Hodges）的家中。

當時這位31歲的霍奇斯太太正躺在沙發打盹，隕石穿透屋頂，擊中木製落地式真空管收音機後，反彈到她身上，造成手臂與臀部大面積瘀傷，但所幸並無致命傷。巨響引來鄰里及大批記者蜂擁而至，使她迅速成為全美焦點人物。

在這股名氣席捲下，她甚至受邀登上加里．摩爾（Garry Moore）主持的知名電視節目《我有一個秘密》（I've Got a Secret）。節目中，霍奇斯太太以「被隕石擊中」的離奇經歷成為焦點嘉賓，也讓她成為當時家喻戶曉的話題人物，但這份「名氣」讓原本內向的她倍感不適。

事件發生後，「麥克斯韋空軍基地」的成員前往霍奇斯家，接管了這顆隕石並進行鑑定，確認是H4類球粒隕石，但因輿論壓力最終歸還給霍奇斯夫婦。然而，真正的麻煩才剛開始，霍奇斯家的房東聲稱隕石落在自己擁有的房子裡，應歸自己所有。雙方展開長達一年的法律訴訟，後來以500美元和解，隕石最終歸霍奇斯夫婦所有。

然而，事件熱度逐漸下降後，霍奇斯夫婦再也找不到買家，「天外來的財富」反成為沉重的心理負擔，霍奇斯太太受到焦慮與長期情緒困擾。1956年，她違背丈夫意願，將隕石以25美元便宜賣給「阿拉巴馬州自然歷史博物館」收藏。1972年霍奇斯太太在療養院因腎衰竭辭世，享年52歲。

這起事件落入阿拉巴馬州的隕石被命名為「錫拉科加隕石」，而擊中霍奇斯太太的碎片則稱為「霍奇斯隕石」，另有一小塊碎片落於附近地區被「史密森尼恩學會」（Smithsonian Institution）收藏。至今，霍奇斯太太仍被認為是首位確定被隕石擊中且倖存的人類。

資料來源：英文維基百科



