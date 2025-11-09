今天啥日｜11／9 金氏世界紀錄日 記錄人類極限挑戰

金氏世界紀錄日——紀念人類勇於挑戰極限、突破自我的精神。（圖／Guinness World Records FB）

「金氏世界紀錄日」源自一次關於鳥類速度的爭論，啟發了記錄世界「之最」的靈感。從1955年首本《金氏世界紀錄大全》問世，到今日成為全球慶祝挑戰極限的節日，象徵人類勇於突破與超越自我的精神。

金氏世界紀錄日的由來和歷史源自於1951年11月10日，當時愛爾蘭健力士酒廠（Guinness）的董事休·比佛爵士（Sir Hugh Beaver）在打獵時，因為一次打不到一種叫「金鴴」的鳥，與同行朋友爭論哪種鳥飛得最快，但當時缺乏資料可供查證，促使他想創辦一本記錄各種「世界之最」的書籍來解答這類爭論。

後來，比佛爵士於1954年與負責調查事實的孿生兄弟諾里斯·麥克沃特和羅斯·麥克沃特合作編寫，並於1955年8月27日出版了第一本《金氏世界紀錄大全》。此書迅速成為暢銷書，每年定期更新，記錄人類和自然界的各種極限紀錄。原本此書是由健力士啤酒公司延伸出來的行銷手段，但因其獨特性與廣泛影響力，逐漸發展成全球知名的紀錄品牌。

「金氏世界紀錄日」定於11月9日，於2005年由金氏世界紀錄有限公司設立，旨在鼓勵人們挑戰極限，激發潛能，努力創造或打破世界紀錄，讓全球各地不同年齡和背景的人們參與其中。這一天象徵著挑戰自我和突破界限的精神，也慶祝2004年《金氏世界紀錄大全》成為全球暢銷書的歷史。

資料來源：維基百科



