今天啥日｜ 12／1世界愛滋病日 紅絲帶傳遞關懷情

世界愛滋病日的標誌是紅絲帶，表示對HIV陽性者及與他們共同生活者的關懷與接納。（圖／Pixabay）

每年12月1日是世界愛滋病日，提醒我們正視愛滋病毒（HIV）的威脅，並悼念因病離世者。透過教育與關懷，共同消除偏見，打造更有同理心的健康社會。

每年的12月1日是「世界愛滋病日」（World AIDS Day），這個紀念日最早由世界衛生組織兩位官員——詹姆士·W·邦恩與托馬斯·內特——於1987年提出，並自1988年開始正式設立。這天旨在提高公眾對人類免疫缺陷病毒引起的愛滋病在全球傳播的意識，並對死於該疾病的人表示哀悼。

經溯源研究，發現愛滋病毒最早出現在約1920年代的非洲比屬剛果金夏沙，由西非中部的黑猩猩傳給人類，後來愛滋病毒由此處開始蔓延全球。

目前愛滋病毒感染者最多的地區是非洲地區，依據聯合國愛滋病組織（UNAIDS）估計，2023年全球約有3,990萬愛滋病毒感染人口，新增愛滋病毒感染人數達130萬人，約有63萬人因愛滋相關死亡。

愛滋病毒的致病原為「人類免疫缺乏病毒」（HIV），可分為HIV-1與HIV-2兩型。HIV-1是全球主要流行的病毒型別，具高度傳染力與致病力，感染後超過九成的患者會在10至12年內發展成愛滋病。而HIV-2主要流行於西非，其傳染性與致病力相對較低。

愛滋病毒主要透過三種方式傳播：第一是性行為傳染，包括口交、陰道交、肛交等無防護的性行為。第二是血液傳染，例如接受受污染的血液、共用注射針具、器官移植等。第三是母子垂直感染，包括懷孕、分娩或哺乳過程中，感染的母親將病毒傳給嬰兒。

面對愛滋病，我們除了需要醫療上的介入與預防，也要消除歧視與偏見。透過教育、宣導、安全性行為的推廣及定期檢測，可以有效控制病毒擴散，建立更有同理心與健康的社會。

世界愛滋病日的標誌是紅絲帶，表示對HIV陽性者及與他們共同生活者的關懷與接納，並團結一致對抗愛滋。

資料來源：維基百科



