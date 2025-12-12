今天啥日｜12／12小津安二郎生日和忌日 低視角電影拍盡人生

小津安二郎用最平凡的家庭故事與低視角鏡頭，拍出震撼世界電影史的不朽傳奇。（圖／Yasujiro Ozu FB）

以低視角凝視人生，小津安二郎用平凡家庭拍出世界共鳴，戰火與親情交織，成就影史最靜默卻最深刻的大師。他的鏡頭不喧嘩，卻讓世代懂得離別與珍惜。

小津安二郎（1903–1963）是日本電影史上最具代表性的導演與編劇之一，也是世界影壇公認的大師級人物。1923年進入松竹映畫的蒲田攝影所當攝影助理，1927年正式成為導演，拍出首作《懺悔之刃》。早期作品類型多元，尤以青春喜劇最為常見；戰後則轉向描寫平民家庭生活的小市民電影，形成他獨有的樸實、細膩風格。

廣告

小津以「低視角仰拍」的鏡頭語言聞名，對後世導演影響深遠。1953年的《東京物語》被視為其最高成就，長年在視與聽雜誌評選的「影史最偉大電影」中名列前三；《晚春》、《秋刀魚之味》等作品，則深刻描繪親情、世代更替與人生無常。

1937年，被日本帝國陸軍徵召。在第二次中日戰爭中，小津安二郎在中國戰場待了兩年，他駐紮在南京，1939年被派往漢口，同年六月退役回到日本。1943年再次入召，派往新加坡。第二次世界大戰結束，他作為戰俘被遣返回日本。小津曾參加過徐州會戰、武漢會戰、南昌戰役及其他戰役，他的一些日記中記錄了他的戰爭經歷。

小津一生都十分敬愛他的母親，可謂事母至孝。1963年12月，小津因喉癌去世，享年60歲。他與母親共用的墳墓位於鎌倉圓覺寺，墓碑上沒有名字，只有一個字「無」。

從1927年至1962年，小津一共完成54部作品，他用最平凡的家庭故事，拍出了最深刻的人生真相，也奠定了他在世界電影史中不可動搖的地位。

資料來源：維基百科



