今天啥日｜12／3 南韓突然宣布緊急戒嚴 總統尹錫悅事後下台遭逮捕

2024年時任南韓總統的尹錫悅（圖右）12月3日深夜突然宣布戒嚴，軍隊進駐國會，引發全面政治危機，民眾與議員連夜反制，最終迫使政府解除戒嚴。（圖／東方IC）

2024年12月3日深夜，南韓政壇爆發震撼性危機，時任總統的尹錫悅突然宣布全國緊急戒嚴，軍隊迅速包圍國會、武裝部隊闖入議事堂，引發民眾深夜湧上街頭抗議，國會在混亂中召開緊急會議，全票否決戒嚴令，這場短短數小時的政治風暴，不僅動搖南韓民主根基，更成為繼1987年民主化後最嚴峻的憲政挑戰。

2024年，時任南韓總統的尹錫悅民調低迷且醜聞纏身，除了總統夫人金建希炒股、干政、收賄外，加上「朝小野大」執政壓力節節升高。

廣告 廣告

12月3日深夜10點23分，尹錫悅突然在全國電視演說中宣布全國進入「緊急戒嚴」，指控最大在野黨「共同民主黨」為「親北韓勢力」，並稱國會頻繁彈劾官員、刪減預算，已使國家陷入癱瘓。他並以「北韓威脅升高」為由，主張必須交由軍方維持秩序。這是自1980年「全斗煥政變」以來，南韓首次宣布戒嚴。

戒嚴令發布後，軍方在短時間內派出特戰部隊與直升機包圍國會，部分武裝士兵甚至強行闖入國會議事堂，試圖逮捕反對黨核心議員；同時，軍隊也進入「中央選舉管理委員會」等重要機關，並以戒嚴權力限制媒體與政治活動。大量民眾聞訊後聚集國會外，阻擋軍隊進入，並高喊「不要戒嚴」「捍衛民主」。

在野黨議員當晚陸續翻牆進入國會，國會議長於12月4日凌晨1點召開緊急會議，300席中有190名議員到場，以全票否決戒嚴令，裁定其無效。執政黨部份議員也倒戈反對尹錫悅。面對國會決議與輿論壓力，尹錫悅於凌晨4點30分召開內閣會議，被迫解除戒嚴。

事後，事件迅速升級為南韓近代最嚴重的憲政危機，多名青瓦台（總統府）高層請辭，在野黨提出要彈劾總統與國防部長。相關調查亦曝光尹錫悅早在2023年底便多次討論「戒嚴方案」，並被質疑曾試圖以「北韓挑釁」作為藉口。更有軍方證人指出，戒嚴部隊在出動前被誤導為「北韓緊急狀況」。

2025年1月，憲法法院宣布戒嚴令違憲；同月尹錫悅遭檢方拘捕並被法院核發逮捕令，夫人金建希也面臨司法審判，成為南韓史上首對被同時羈押的總統伉儷。經11次審理後，憲法法院於2025年4月4日裁定尹錫悅違憲並解除其職務，使他成為繼朴槿惠後第二位被彈劾下台的南韓總統。

此事件被外界形容為南韓民主自1987年以來最大危機，對國際形象造成重大衝擊外，也重新喚起南韓社會對軍事干政的深層恐懼。

資料來源：維基百科



回到原文

更多鏡報報導

今天啥日｜11／30 首位遭隕石擊中倖存者 家中沙發打盹竟禍從天降

今天啥日｜11／25 首艘核動力航母服役 企業號勤務包括拍電影

今天啥日｜11／22 迴轉壽司紀念日 高級日料變身庶民美食