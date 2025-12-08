今天啥日｜12／8 披頭四主唱約翰藍儂忌日 遭歌迷槍殺身亡享年40歲

45年前那聲槍響，帶走約翰．藍儂的生命，卻帶不走他留給世界的旋律。（圖／東方IC）

1980年12月8日深夜，槍聲帶走「披頭四」主唱約翰．藍儂的生命，他一生用音樂反戰，用歌聲擁抱世界，他的離去不是終點，音樂更是讓世界深刻記住。多年後的今天，全世界樂迷仍用各種方式為他悼念。

1980年12月8日深夜，曾是樂團「披頭四」主唱的英國音樂傳奇約翰．藍儂（John Winston Lennon），在美國紐約曼哈頓住所「達柯塔」（The Dakota）公寓門口遭歌迷槍殺身亡，猝然結束了僅40歲的人生，震驚全球樂壇。

約翰．藍儂是流行音樂史上最具影響力的創作歌手之一，「披頭四」解散後又以《Imagine》《Give Peace a Chance》等作品成為和平與反戰象徵。1980年，他與妻子小野洋子帶著新專輯《Double Fantasy》準備全面復出。案發當晚，夫婦倆從錄音室返家，剛走進達柯塔公寓拱廊，就遭25歲歌迷馬克．大衛．查普曼（Mark David Chapman）近距離連開數槍，藍儂滿身是血跌入門廳，被緊急送往羅斯福醫院，抵達時已無生命跡象，醫師僅能宣告到院前死亡。

查普曼當場被門口警衛與警方逮捕，毫無逃跑企圖，事後供稱自己早已策畫犯案。消息透過電視節目《週一晚間橄欖球》插播首度向全美觀眾發布，歌迷瞬間湧向醫院與達柯塔公寓，紐約與世界多處自發悼念。小野洋子選擇不辦葬禮，呼籲全球樂迷以默哀與祈禱紀念他。

此後，中央公園「草莓地」、冰島「想像和平塔」、利物浦約翰．藍儂機場等地陸續成為追思地標。每年12月8日這天，小野洋子會為他點亮達柯塔公寓裡的蠟燭，紀念這位以音樂與理想改變世代，卻倒在狂熱崇拜與槍枝暴力之下的搖滾傳奇。

