今天啥日｜1758年12月25日 人類首次觀測到哈雷彗星

橫跨古文明記錄與現代太空探測，哈雷彗星見證了人類從仰望夜空到理解宇宙的科學歷程。（圖／Pixabay）

哈雷彗星是一顆每隔75-76年就能從地球上被觀測到的短週期彗星，自古便被多個文明記錄，直到十八世紀才被成功預測與命名，成為人類理解彗星週期性的關鍵。

哈雷彗星（正式名稱為1P/Halley）是著名的短周期彗星，每隔75-76年就能從地球上被觀測到，亦是唯一能用肉眼直接從地球看到的短週期彗星，人的一生中可能經歷兩次其來訪。其他能以肉眼觀察的彗星可能會更壯觀美麗，但可能要數千年才會出現一次，是長週期彗星。至少在公元前240年，或在更早的公元前466年，哈雷彗星返回內太陽系就已經由天文學家觀測和記錄到。在中國、巴比倫、中世紀的歐洲都有這顆彗星出現的清楚記錄，但是當時的觀測者並不知道這是同一顆彗星的再出現。

直到1758年12月25日，這顆彗星才被德國農夫兼業餘天文學家約翰．格奧爾格．帕利奇成功觀測到，證實英國天文學家愛德蒙．哈雷先前的預測完全正確。由於受到木星與土星引力攝動的影響，彗星的回歸時間比預期延遲了約618天，最終在1759年3月13日通過近日點。哈雷早在此之前便運用克卜勒第三定律計算出彗星的運行週期系。當彗星於1759年如期出現時，人類首次確認彗星具有可預測的週期性，這顆彗星也因此被命名為「哈雷彗星」，以紀念哈雷在天文學上的重大貢獻。

西元1986年哈雷彗星回歸時，人類首次用太空船詳細觀察彗星，得到了第一手的彗核結構與彗髮、彗尾形成機制的觀測資料。這些觀測支持一些彗星結構的假設，如弗雷德·惠普爾的「髒雪球」模型比較正確地預測哈雷彗星是由揮發性冰——水、二氧化碳、氨、宇宙塵埃的混合物組成。資料使科學家建立了更準確的模型運算端，例如，哈雷彗星的表面大部分是宇宙塵埃，沒有揮發性物質，並且只有一小部分是冰。

哈雷彗星上一次回歸在1986年，而下一次回歸將在2061年。

