今天啥日｜1818年12月24日《平安夜》在奧地利聖尼古拉教堂首演

一首誕生於1818年奧地利小鎮的溫柔旋律，《平安夜》跨越時代與語言，成為全球共同傳唱的聖誕祝福。（圖／pixabay）

在靜謐的聖誕夜裡，一首溫柔的旋律悄然誕生，跨越兩個世紀、傳唱世界各地。《平安夜》不只是一首歌曲，更承載著信仰、希望與人們心中最純粹的平安祝福。

《平安夜》（德語：Stille Nacht, heilige Nacht）是一首世界聞名的傳統聖誕頌歌。其歌詞由奧地利神父約瑟夫·莫爾以德文創作，旋律則由奧地利小學校長弗朗茨·格魯貝爾譜完成。今日流傳的版本與格魯貝爾1818年的原曲略有差異，尤其在結尾部分有所改編。

這首歌已被翻譯成超過44種語言，是全球最流行的聖誕歌曲之一，即使沒有伴奏也常被吟唱，在路德教會中具有重要地位。2011年，《平安夜》被聯合國教科文組織列為世界非物質文化遺產。

歌曲首次演出於1818年12月24日的平安夜，地點是奧地利歐本多夫的聖尼古拉教堂。莫爾早在兩年前已完成歌詞，但直到當晚才請求格魯貝爾為其譜寫吉他伴奏。這樣做的原因不明，可能是為子夜彌撒準備新頌歌，也有傳說指出教堂管風琴當晚故障。

聖尼古拉教堂因為洪水1900年代早期遭到破壞，小鎮中心因此遷移，原址上後來建成「平安夜紀念小教堂」，附近民宅改為博物館，吸引世界各地遊客參觀。

原始手稿已遺失，不過1995年發現了莫爾的一份經研究確定於1820年左右所寫的手稿，證實歌詞寫於1816年，還顯示格魯貝爾在1818年為歌詞作曲。。該旋律深受奧地利民間音樂與岳得爾歌影響。1943年，奧地利流亡作家赫塔·保利為此歌撰寫故事書，使其歷史更加廣為人知。

