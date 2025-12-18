今天啥日｜1892／12／18 《胡桃鉗》首演 充滿奇幻的耶誕芭蕾舞劇

1892年12月18日《胡桃鉗》於聖彼得堡馬林斯基劇院首演，胡桃鉗士兵與老鼠王的奇幻對決，在柴可夫斯基的音樂中展開，成就歷久不衰的耶誕芭蕾經典。（圖／AI生成示意圖）

每逢耶誕佳節，《胡桃鉗》的旋律總在劇院與記憶中響起。這部誕生於1892年的芭蕾舞劇，融合童話想像、華麗舞蹈與柴可夫斯基細膩動人的音樂，描繪一場從平安夜展開的夢境冒險。跨越百餘年，《胡桃鉗》早已成為象徵溫暖、純真與節慶魔法的經典之作。

1892年12月18日，俄羅斯浪漫樂派作曲家「柴可夫斯基」（Peter Lynch Tchaikovsky）的芭蕾舞劇《胡桃鉗》（The Nutcracker）於聖彼得堡「馬林斯基劇院」（Mariinsky Theatre）首次登場，這一天也因此成為世界芭蕾史上重要的里程碑。

《胡桃鉗》改編自德國作家霍夫曼（E.T.A Hoffmann）的童話《胡桃鉗與老鼠王》，經法國大仲馬（Alexandre Dumas）改寫後，由舞劇大師莫里斯．珀蒂帕（Marius Petipa）撰寫劇本，並由列夫．伊萬諾夫負責編舞。柴可夫斯基以細膩的音樂語彙、豐富的民族舞曲元素和夢幻般的樂器，打造出充滿奇幻色彩的節日童話。

故事以耶誕節平安夜為背景，描述女孩克拉拉（Clara）得到一個胡桃鉗士兵後，在夢境中目睹胡桃鉗士兵與老鼠軍隊的戰爭，並協助它擊退老鼠王，最後和胡桃鉗士兵變成的英俊王子一同前往糖果王國欣賞舞蹈。在〈雪花圓舞曲〉〈花之圓舞曲〉及〈糖梅仙子之舞〉等經典樂段的襯托下，舞劇呈現出華麗、純真又富戲劇性的節慶感。

柴可夫斯基大膽採用鋼片琴（celesta）、三角鐵與短笛等明亮音色，使整部作品散發閃亮而童趣的光彩，其中「鋼片琴」音色魔幻、接近天堂，法文celesta正有「天堂」之意，它在〈糖梅仙子之舞〉（Dance of the Sugar Plum Fairy）中的首次出場表現大放異彩。

《胡桃鉗》首演時評價褒貶不一，但音樂魅力很快贏得了世界的喜愛。二十世紀後，隨著歐美舞團在聖誕期間固定演出，《胡桃鉗》逐漸成為家喻戶曉的節日傳統，被稱為「耶誕芭蕾」。如今它不僅是芭蕾舞界最具代表性的作品之一，更象徵著冬日的溫暖與節慶氣氛。

