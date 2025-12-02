今天啥日｜1929／12／2 首次出土完整的北京猿人頭蓋骨

北京周口店遺址出土的北京猿人頭蓋骨，見證東亞古人類的演化歷程與考古學的重大突破。（圖／東方IC）

1929年，北京周口店出土首具完整北京猿人頭蓋骨，震驚學界。這項發現不僅揭示人類演化關鍵，也在戰火中留下未解之謎。

1929年12月2日，中國考古學者裴文中挖掘出第一個完整的北京猿人頭蓋骨，在北京西南的周口店龍骨山發現，而在此時期所發掘出來的頭蓋骨卻在1941年時下落不明，成為歷史上的一個謎團。

北京猿人（Homo erectus pekinensis）屬直立人一支，生活於約50萬年前。早在1921年，瑞典地質學家安特生與奧地利古生物學家師丹斯基發現；1927年起，中外團隊全面展開挖掘。但在早期發現的多為零碎骨片，直到裴文中親手從沉積層中清理出完整頭蓋骨，才真正讓北京猿人成為科學界關注焦點。

這具頭蓋骨呈現直立人的典型特徵：低平後傾的前額、粗壯且連成一線的眉嵴、骨壁極厚，腦容量約1088毫升，介於猿與現代人之間，成為研究人類演化的重要證據，也首次呈現中國本土古人類的清晰面貌。

周口店的挖掘以嚴謹著稱。參與其事的中方人員包括後來成為院士的賈蘭坡等人，他們從每一層土壤細篩出小至1公分的碎片。這份嚴密的工作紀律，使周口店成為世界上最具價值的更新世人類遺址之一。

然而，這件偉大發現也伴隨悲劇。隨著1937年中日戰爭爆發，北平局勢緊張。研究團隊擔心文物遭破壞，原計畫將北京猿人頭蓋骨秘密送往美國保存。1941年12月5日，美國海軍陸戰隊專列從北平出發，化石被藏在27件行李裡的兩只木箱中，預計在秦皇島登上「哈利遜總統」號運往美國。

然而命運在兩天後急轉直下──12月8日，日本偷襲珍珠港，太平洋戰爭爆發，美軍人員被拘捕、貨物遭查封，之後運往天津戰俘營的行李中，已再也找不到北京猿人頭蓋骨。這批珍貴的化石至今仍成未解之謎。

儘管原件失蹤，北京猿人首個完整頭蓋骨的發現，仍改變了人類學的研究方向，1987年宣布周口店北京人遺址為世界遺產。這件考古史上的代表作，不僅揭開東亞早期人類的真實面貌，也見證了科學與戰火交錯下的歷史記憶。

資料來源：維基百科



