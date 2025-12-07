今天啥日｜1941／12／7 日本偷襲珍珠港引爆戰火

一場突襲改變世界，美國因此走上二戰戰場，太平洋戰火全面點燃。（圖／Alfred T 維基百科）

1941年冬日的一場突襲，將美國推入戰火，也改變了太平洋的命運。從資源爭奪到全面戰爭，這一擊不只是軍事行動，更重塑了全球勢力的走向。

1941年12月7日清晨，日本對位於夏威夷的美國珍珠港海軍基地發動大規模攻擊，掀開了太平洋戰爭序幕，也直接促使美國正式加入第二次世界大戰，對全球戰局帶來深遠影響。

自1937年日本全面侵華後，深陷戰爭泥沼，國內經濟因長期軍事行動而日益困窘。為維持對中國的戰事，日本開始向外擴張，1940年趁法國戰敗佔領法屬印度支那北部，使日美關係急速惡化。

廣告 廣告

美國為阻止日本擴張，聯合英國與荷蘭流亡政府對日本施加經濟壓力，特別是執行石油禁運。石油是日本軍事行動的命脈，禁運讓日本高層認定必須以武力突破封鎖，確保取得東南亞的資源。

在此背景下，日本聯合艦隊司令山本五十六主張，若要順利向南進攻菲律賓、馬來亞與荷屬東印度等地，就必須先削弱美軍太平洋艦隊的戰力，使日本能在有利條件下迫使美國談判。因此，他提出了偷襲珍珠港的作戰計畫。

日本海軍出動6艘航母、300餘架戰機，分兩波突襲珍珠港，造成美軍重大損失：8艘戰艦重創、3艘巡洋艦與3艘驅逐艦受損，188架戰機被毀，2,402人死亡、1,282人受傷。

但日軍並未徹底癱瘓美軍基地，發電廠、維修設施、燃料庫及指揮中心皆完好，且美軍航空母艦不在港內。相較美國的損害，日本僅損失29架飛機、5艘袖珍潛艦，計65名士兵陣亡或失蹤，另有1名潛艦乘員被俘。

珍珠港事件重塑了二戰局勢。羅斯福發稱12月7日是美國「活在恥辱的一天」——後來該日成為美國紀念日，使美國從孤立轉向全面參戰。德義則依三國同盟向美國宣戰，但軸心國低估美國的工業與資源能力，最終在同盟國支援下走向戰敗。

1942年中途島戰役，美軍摧毀日本多艘航空母艦，成為太平洋戰場的轉折點，日本逐漸失去海軍優勢。隨後戰局全面逆轉，美軍穩步推進至日本本土周邊。

1945年8月，美國在廣島與長崎投下兩枚原子彈，造成數十萬日本平民死亡。這是人類有史以來至今唯二在戰爭中使用核子武器的轟炸行動，並促使日本投降及第二次世界大戰全面結束。

資料來源：維基百科



回到原文

更多鏡報報導

今天啥日｜11／30 首位遭隕石擊中倖存者 家中沙發打盹竟禍從天降

今天啥日｜11／12 醫師節 向生命守護者致意

今天啥日｜11／19 世界廁所日 守護安心如廁的基本人權