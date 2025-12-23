今天啥日｜1958年12月23日 東京鐵塔正式對外開放

東京鐵塔矗立於芝公園，不僅是東京的經典地標，更以其歷史、設計與夜間燈光，成為承載城市記憶與浪漫情感的象徵。（圖／東京タワー Tokyo Tower臉書）

東京鐵塔矗立於東京芝公園，是見證日本戰後復興的重要地標。它融合工程技術與文化象徵，不僅改變城市天際線，也成為承載東京記憶與情感的代表建築。

東京鐵塔，正式名稱為日本電波塔，位於日本東京都港區芝公園，是東京最具代表性的地標之一。鐵塔於1957年動工，1958年完工，並於12月23日正式對外營運。其高度為332.9公尺，在東京晴空塔落成前曾是日本最高建築，目前為日本第二高的結構物。

東京鐵塔的設計以巴黎艾菲爾鐵塔為範本，但並非單純仿造，而是依照日本多地震、多強風的環境需求加以改良。鐵塔由建築師內藤多仲與日建設計株式會社共同設計，整體重量約4,000噸，比艾菲爾鐵塔更為輕量，卻具備高度的耐震與安全性能。建塔所用鋼材中，約有三分之一來自韓戰後美軍坦克的廢鐵。

廣告 廣告

東京鐵塔的顏色為紅白相間，主要原因是符合航空交通安全規定，而非日本國旗配色。自完工以來，東京鐵塔迅速成為東京的象徵，頻繁出現在日劇、電影、動畫與文學作品中，代表都市、青春、戀愛與時代記憶，深受日本民眾與觀光客喜愛，至今累積參觀人次已超過1.5億人。

東京鐵塔底部設有四層樓的FootTown，內有博物館、餐廳、商店及水族館等設施。遊客可由此搭乘電梯前往觀景台，其中大展望台位於150公尺處，特別展望台高達249.6公尺，天氣晴朗時可遠眺富士山。鐵塔每五年重新粉刷一次，整體工程需時約一年。

夜間的東京鐵塔燈光由燈光設計師石井幹子規劃，燈色依季節變化，使其成為東京夜景中最具辨識度的存在。即使在東京晴空塔啟用後，東京鐵塔仍憑藉深厚的歷史背景與文化情感，持續在東京城市中占有重要地位。

資料來源：維基百科



回到原文

更多鏡報報導

今天啥日｜1991／12／16 台鐵南迴線舉行通車典禮

今天啥日｜12／8 披頭四主唱約翰藍儂忌日 遭歌迷槍殺身亡享年40歲

今天啥日｜11／30 首位遭隕石擊中倖存者 家中沙發打盹竟禍從天降