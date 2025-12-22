今天啥日｜1971年12月22日 無國界醫生組織成立

在戰火與封鎖中誕生的無國界醫生組織，秉持獨立與見證精神，跨越國界，在世界最危險的地方守護生命。（圖／MEDECINS SANS FRONTIERES官網）

無國界醫生組織（MSF）成立於1971年，源於奈及利亞內戰中對人道危機的深刻反思。它以獨立、無偏見的醫療援助與勇於見證苦難為使命，持續在全球衝突與災難前線守護生命。

無國界醫生組織（Médecins Sans Frontières，簡稱 MSF）成立於1971年12月，是由一群醫生與記者共同創立的國際人道醫療組織，其起源與1967至1970年的奈及利亞內戰密切相關。

內戰期間，奈及利亞政府軍封鎖東南部比夫拉地區，造成嚴重的人道危機。當時英國、前蘇聯與美國支持奈及利亞政府，法國則是唯一支持比夫拉的大國。由於封鎖嚴密，外界幾乎無法得知比夫拉境內平民遭受的飢荒與醫療匱乏情況。

廣告 廣告

貝爾納·庫什內作為法國紅十字會志願醫生之一，前往比夫拉的醫院與哺育中心服務。紅十字會基於無條件中立原則，要求志願者簽署協議，不對外公開當地狀況。該協議被部分醫生視為限制發聲的「禁口令」，庫什內等人雖然簽署，卻因此開始反思人道援助是否應在中立之外，承擔揭露苦難的責任。

這種反思促成了無國界醫生組織的誕生。MSF自創立起即強調醫療援助不分種族、宗教或政治立場，應依需求提供快速且不偏不倚的協助，跨越國界拯救生命。組織初期約有300名志工，包括13名創始醫生與記者，並於1971年12月22日正式公告成立，隨後擴展至多國分部。

無國界醫生組織的理念體現在其《憲章》中，強調獨立、人道援助與見證原則。憲章規定成員須遵循國際醫療守則，為天災、武裝衝突及人禍受害者提供免費醫療，保持中立與不偏不倚，同時在必要時公開發聲。組織成員獨立於政治、經濟與宗教勢力之外，優先救治最嚴重病例，並在高風險環境中執行任務。

憑藉其長期的人道行動與見證精神，無國界醫生組織於1999年獲頒諾貝爾和平獎，至今已在全球75個以上國家與地區持續運作。

資料來源：維基百科



回到原文

更多鏡報報導

今天啥日｜12／12小津安二郎生日和忌日 低視角電影拍盡人生

今天啥日｜1892／12／18 《胡桃鉗》首演 充滿奇幻的耶誕芭蕾舞劇

今天啥日｜12／8 披頭四主唱約翰藍儂忌日 遭歌迷槍殺身亡享年40歲