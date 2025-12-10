今天啥日｜1979／12／10美麗島事件 台灣民主掀起改革浪潮

美麗島事件成為台灣民主化的關鍵轉折。（圖／施明德FB）

1979年美麗島事件，是戒嚴時期台灣最重大警民衝突，也成為推動民主改革的轉捩點，改變了台灣政治發展的歷史方向。

1979年12月10日國際人權日，臺灣高雄發生了震撼全島的 「美麗島事件」。在戒嚴與國民黨一黨專政之下，黨外人士長期缺乏組黨與言論自由，遂以創辦雜誌、參選等方式推動民主。1979年，由 黃信介、施明德、許信良、呂秀蓮、姚嘉文、張俊宏、陳菊 等人組成的《美麗島》雜誌社，成為當時黨外運動的核心。

1978年中美斷交，選舉被蔣經國政府強行喊停，使黨外人士不滿情緒高漲。1979年初，余登發遭以叛亂罪逮捕，黨外人士串連成立「人權保護委員會」。同年6月，《美麗島》雜誌創刊，迅速成為黨外勢力主陣地。然而雜誌社各地服務處多次遭人破壞，加深抗爭氛圍。

12月9日，警方阻止《美麗島》宣傳車上街，兩名義工姚國建與邱勝雄被帶走並遭毆打，引發公憤，逼使黨外人士更堅定隔日舉行人權日活動。

黨外人士原申請在扶輪公園(現為中央公園)舉辦集會，但未獲批准，當日更遭軍警封鎖。傍晚，施明德、姚嘉文帶領從美麗島服務處出發的隊伍，手持象徵人權之火把，前往中山一路的大圓環（今美麗島站）。

現場演講由 黃信介 打頭陣，但圓環隨即被憲兵與警察包圍。期間，有不明人士丟雞蛋挑釁，情勢緊繃。晚間8點45分，一台鎮暴車冒白煙，引爆群眾恐慌。警方封鎖路線，沿中正四路發生激烈衝突，民眾以石塊、棍棒反擊，憲兵則以盾牌與鎮暴車推進。其後憲兵 240、241 營投入，並施放催淚瓦斯，衝突延續至深夜。

部分黨外領袖如施明德、呂秀蓮、張俊宏、姚嘉文 曾試圖與軍警談判，要求讓群眾和平散去，但全遭拒絕。官方聲稱軍警受傷183人，民眾「無人受傷」，引發質疑。

事件隔日，國民黨全面操控媒體，指責黨外人士為暴徒、匪黨，並大肆播放受傷軍警畫面。然而，《台灣時報》冒險刊出衝突現場照片，成為少數平衡報導。

事後，黨外領袖紛被逮捕並移送軍事審判，施明德被以叛亂罪判死刑（後改無期徒刑），其餘如黃信介、呂秀蓮、姚嘉文、張俊宏、陳菊等人皆遭重判。審判期間，又發生林宅血案，引發臺灣輿論震撼（本案至今仍未破案）。

美麗島事件成為戰後台灣最大規模的警民衝突，也是催生民主運動的關鍵轉折。今日的民主進步黨早期核心成員，多數直接或間接參與此事件，美麗島事件也因此被視為台灣民主發展的重要起點。

