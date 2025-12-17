今天啥日｜1989／12／17 《辛普森家庭》首播日 挖苦時事笑料不斷的成人動畫

《辛普森家庭》自1989年首播後，以其辛辣諷刺與家庭情感交織而成的獨特風格，吸引一票忠實觀眾，在台灣更因本土配音與「在地梗」意外走紅，至今魅力不減。（圖／The Simpsons臉書）

1989年12月17日首播的《辛普森家庭》，以顛覆傳統的家庭喜劇與犀利社會諷刺迅速席捲全球，成為最具代表性的成人動畫之一。除了深刻描繪美國文化，它在台灣同樣獲得高度共鳴，特別是本土化的配音版本加入時事、政治與網路梗，使觀眾在笑聲中映照現實。這部看似搞笑的卡通，其實是一面跨世代的社會照妖鏡。

1989年12月17日，美國漫畫家馬特．格郎寧（Matthew Groening）創作的成人動畫《辛普森家庭》（The Simpsons）在福斯廣播公司首次播出，一個看似普通卻「機能不全」的小家庭，就此成為全球流行文化的經典符號。故事以虛構小鎮「內糊」（Springfield）為舞台，透過荷馬、美枝、霸子、花枝和奶嘴的日常生活，辛辣諷刺美國中產階級、政治、媒體與社會現象，同時也保留家庭情感與小人物掙扎，形成獨特的溫馨與毒舌並存風格。

多年來，《辛普森家庭》屢獲艾美獎、安妮獎等重要獎項，也創造了「D'oh!」等已被字典收錄的經典口頭禪。劇中大量惡搞時事與名人、引用電影與文學典故，讓觀眾在笑聲中反思現實，被視為成人動畫與情境喜劇的里程碑。

在台灣，《辛普森家庭》先後於台視、MUCH TV、東森綜合台與FOX台灣頻道播出，累積一批忠實粉絲。特別是FOX台灣版，由本地配音團隊大量加入台灣時事、網路用語與政治嘲諷，角色甚至夾雜國台語，加上邀請藝人客串配音，腳本還加入如「馬陰久」「歐陽泥泥」「飽傑」等名人笑點，更時常置入台灣政治「綜藝化」的荒謬現象，使美國小鎮內糊與台灣社會產生意外的共鳴。

儘管節目因內容尺度多次引發家長與監管單位的討論，但也正說明《辛普森家庭》不只是卡通，而是一面長壽的社會照妖鏡。從1989年首播至今，黃皮膚的辛普森一家，持續陪伴全球觀眾在荒謬世界中苦笑前行，也留下台灣本土版的獨特笑點。

