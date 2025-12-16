今天啥日｜1991／12／16 台鐵南迴線舉行通車典禮

南迴線，穿越山海的最後鐵道拼圖，見證臺灣跨越地形的工程奇蹟。（圖／國營臺灣鐵路股份有限公司FB）

南迴線是臺灣鐵路網的最後一塊拼圖，穿越深山與峽谷，連接屏東與臺東。從日治時期的構想，到1992年正式通車，再到2020年電氣化，這條山海鐵道見證了臺灣跨越地形限制的工程里程碑。

南迴線，又稱南迴鐵路，是臺鐵最晚開通的主要幹線，西起屏東枋寮、東至臺東車站，多經深山與人煙稀少地區。全線於1991年10月完工，12月16日舉行通車典禮，並試辦為期9天的試乘列車。因履勘尚未通過，未能立即營運，直至1992年1月12日履勘合格後才正式通車，完成臺灣環島鐵路網最後一環。

南迴鐵路的構想可追溯至日治時期，但因施工難度過高而未實現。第二次世界大戰後後臺灣省政府自1947年起多次勘察路線，共提出十種方案；最終因枋山線工期短、成本低、施工可行性佳，被確定為本線走向。1977年工程列入「十二項建設」，1980年成立南迴鐵路工程處後全面展開興建，之後再併入「十四項建設」持續推動。

工程採分段施工，1985年卑南至知本段通車，1987年知本至太麻里段通車。全線共興建橋梁158座、隧道35座，隧道總長38,202公尺，其中中央隧道長8,070公尺，曾為全台最長鐵路隧道，直到2003年北迴線新觀音隧道啟用後才被超越。工程需穿越查留凡山、巴矢山等地形，充分展現臺灣在艱困環境下的工程實力。

因應中華民國政府「西部高鐵，東部快鐵」鐵路交通政策，南迴線鐵路電氣化工程於2020年12月20日上午7時33分首航，於2020年12月23日完工通車。大幅提升行車效率與區域交通便利性。南迴線的建成與電氣化，不僅改善臺東與屏東間的交通，更象徵臺灣跨越地形限制的重要里程碑。

