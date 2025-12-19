今天啥日｜1997／1219《鐵達尼號》首映

《鐵達尼號》以真實沉船悲劇結合跨越階級的愛情故事，憑藉震撼製作與深刻情感，成為橫跨世代、永不沉沒的影史經典。（圖／二十世紀福斯-派拉蒙影業）

《鐵達尼號》是詹姆士·卡麥隆於1997年推出的史詩級電影，以真實沉船事件為背景，結合跨越階級的愛情故事與震撼視覺，成為影史經典之作，至今仍深深感動全球觀眾。

《鐵達尼號》是一部於1997年上映的美國史詩浪漫災難電影，由詹姆士·卡麥隆編導與監製。電影靈感源自卡麥隆對 1912年鐵達尼號沉沒事故的深切著迷，他認為透過一段橫跨階級、結合愛情與失落的故事，能更深刻地傳達這場悲劇的意義。因此，他以豪華郵輪的真實災難為背景，創造了來自不同社會階層的男女主角——傑克與蘿絲，描繪兩人在首航旅程中相遇、相愛，卻又因無情災難而生離死別的動人故事。

廣告 廣告

電影於1995年正式投入製作。為求真實，卡麥隆親自率隊搭乘和平號潛艇多次深入北大西洋海底，拍攝鐵達尼號殘骸的實景鏡頭；片中現代探尋的橋段也在俄羅斯研究船凱爾迪什號上拍攝完成。此外，劇組更在墨西哥下加利福尼亞州羅薩里多建造了1：1比例的右舷船身複製品，以高規格佈景、模型以及大量電腦特效共同打造震撼的沉船場面。電影耗資高達2億美元，是當時史上製作成本最高的電影之一，由派拉蒙和二十世紀福斯共同投資。

《鐵達尼號》上映後獲得空前成功，自1997年12月19日起便席捲全球票房，在第70屆奧斯卡金像獎中以14項提名追平紀錄，並最終奪下包括最佳影片、最佳導演在內的11項大獎。其全球票房更突破18.4億美元，成為人類影史首部突破10億美元的作品，並保持票房冠軍長達12年，直到2010年才被卡麥隆的另一部作品《阿凡達》取代。

2012年適逢鐵達尼號沉沒百年紀念，3D重映版本再次在全球掀起熱潮，追加3.346億美元票房，使其總票房累積突破22億美元，成為全球第二部票房超過20億美元的電影。2017年，20週年紀念版重新上映，同年被收入美國國家影片登記表，獲永久保存。2023年，片方推 4K修復版《鐵達尼號25周年重映版》，讓這部經典之作再度登上大銀幕，證明其跨越時代的魅力依然不減。

資料來源：維基百科



回到原文

更多鏡報報導

今天啥日｜12／12小津安二郎生日和忌日 低視角電影拍盡人生

費城人找來昔日美聯冠軍賽MVP 押寶遊騎兵外野重砲谷底反彈

今天啥日｜11／24 2024年世界棒球12強賽 台灣以4:0擊敗日本奪冠