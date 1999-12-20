今天啥日｜1999／12／20 澳門主權移交中國 開啟導演御用場景新章節

在歷史與現代之間，主權移交後的澳門找到了自己的位置，中西交融的城市風景，一次次被導演們選中，成為銀幕上的經典畫面。（圖／東方IC）

1999年主權移交後的澳門，成為一座自帶鏡頭感的城市。歷史街區與現代建築並存，白天與夜晚各有節奏，讓不同類型的故事都能在這裡找到舞台。從藝術電影到商業影像，澳門不只是取景地，更像一個能參與敘事的角色，一次次被導演選中，走進銀幕之中。

1999年12月20日，澳門完成主權移交，中華人民共和國政府獲得澳門主權，「澳門特別行政區」同時成立。

澳門的歷史本身就很有戲，從中國的明朝時期開始，葡萄牙人到澳門經商、居住，最初只是暫時落腳，卻逐步擴張權力，到了十九世紀後期，澳門成為歐洲在亞洲最後的殖民據點。隨著二十世紀「去殖民化浪潮」席捲全球，中國與葡萄牙終於展開談判，並在1987年簽署《中葡聯合聲明》，確定於1999年12月20日完成主權移交，首任行政長官「何厚鏵」與新一屆特區政府宣誓就職，澳門成為中國在香港之後，另一個一國兩制的樣板。

主權移交後的澳門，成為無數影視作品偏愛的取景地，王家衛的《2046》把澳門拍成充滿記憶與情感的城市角落；杜琪峯《放．逐》賦予它濃厚的江湖氣息；韓劇《花樣男子》也曾來「澳門威尼斯人度假村」取景拍攝，讓澳門以浪漫、華麗的形象出現在亞洲觀眾眼前。從歷史舞台到銀幕畫面，澳門持續以中西交融的特色，寫下屬於自己的新篇章。

