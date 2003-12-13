今天啥日｜2003／12／13 美軍擒獲海珊 伊拉克獨裁政權終垮台

鐵腕統治伊拉克24年的海珊，曾是中東最具爭議的強人領袖；從權力巔峰到地洞被捕，他的一生充滿爭議，也映照出一個時代的劇烈動盪。（圖／Pinterest／KhanArmaan）

2003年12月13日，美軍在伊拉克北部「提克里特」附近發動「紅色黎明行動」，鎖定逃亡近8個月的前總統海珊。特種部隊深夜突襲，先後搜索兩處目標未果，最終在一處隱密地洞中將其逮捕，過程未發一槍。3年後海珊因「危害人類罪」被處絞刑伏法，強人獨裁統治終劃下句點。

2003年12月13日，美軍在伊拉克北部「提克里特」附近展開代號「紅色黎明行動」（Operation Red Dawn）的突襲搜捕，成功逮捕逃亡近8個月的伊拉克前總統薩達姆．海珊（Saddam Hussein）。行動當晚，美軍先後搜索「狼窩1」與「狼窩2」未果，最終於當地晚間8點半，在兩地之間一處深2公尺的小地洞中發現其藏身處。海珊被捕時未作抵抗，身旁還有兩名隨扈與大量美鈔，全程未開一槍，此行動歷時約2小時。

美方指出，海珊曾試圖與聯軍談條件，但遭到拒絕。時任美國駐伊最高行政長官保羅．布萊默（Paul Bremer）對外宣布：「我們抓到他了！」海珊隨後被押往「巴格達」近郊拘禁，期間接受醫療檢查，並強調將依「日內瓦公約」保障其基本人權。

自2003年美軍攻入伊拉克後，海珊即被列為「一號高價值目標」，聯合特種部隊歷經多次失敗行動，最終在親信供出線索後鎖定其藏匿農場。他因涉及1982年屠殺148名杜賈爾村什葉派人士，遭伊拉克高等法庭判「危害人類罪」成立，並於2006年12月30日被處絞刑伏法，為其長達24年的鐵腕統治劃下句點。

