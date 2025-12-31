今天啥日｜2004年12月31日 台北101大樓正式開幕

台北101不僅是摩天建築，更結合尖端工程、公共空間與城市活動，成為台北日夜都持續運轉的國際級地標。

台北101結合購物中心、國際級辦公空間、餐飲休閒與觀景體驗，讓商務與生活在城市核心自然交會。

台北101位於台北市信義區，高508公尺、地上101層、地下5層，附設購物中心TAIPEI 101 MALL。自2004年底至2010年初曾為世界第一高樓，現為台灣最高建築，也是全球首座高度超過500公尺的摩天大樓。其前身為「台北國際金融中心」，1990年代規劃，1996年決定以BOT模式興建，1998年動工，2004年完工並正式開幕。建築由李祖原設計，融合後現代風格與亞洲美學，結構具備優異的抗震、抗颱能力，並設有全球首座對外開放參觀的巨型阻尼器；裙樓區購物中心則擁有世界上最大的如意符號作為外部元素。塔樓包含辦公、餐飲、商店、觀景台與戶外觀景步道提供民眾使用，電梯曾創下世界最快紀錄。台北101亦以跨年煙火、夜間燈光秀聞名，並屢獲國際建築、綠建築與健康建築等重要認證。

跨年光雕展演以三大主題陪伴倒數迎接2026。首先推出迪士尼皮克斯玩具總動員30週年倒數光雕，人氣角色驚喜登場。其次攜手多家企業打造合作品牌限定光雕，以光影接力傳遞祝福。最後為年度主題《台灣隱形英雄》，以3分鐘光影致敬默默付出的每一位英雄。

