今天啥日｜2013／12／30 人工收費走入歷史 台灣國道正式啟動ETC計程收費

人工收費站與收費員的身影，曾陪伴台灣國道走過近40年。隨著ETC上路，這些畫面成為制度轉換與時代更迭的珍貴紀錄。（圖／交通部高速公路局北區養護工程分局網站）

2013年12月30日，台灣國道全面停止人工收費，正式邁入ETC計程收費時代，象徵近40年人工收費制度的終結。這場交通革新不僅提升行車效率，也深刻影響勞動結構與社會記憶，成為台灣交通史上的重要轉捩點。

2013年12月30日零時，台灣國道全面停止人工收費，正式邁入電子計程收費（ETC）時代，結束近40年的人工收費歷史，高速公路收費制度有了重大革新，也深刻影響了社會與勞動結構。

台灣ETC系統由「遠通電收」建置與營運，在「交通部高速公路局」以BOT模式委託下推動。自2006年啟用計次電子收費後，於2014年1月2日全面改為「多車道自由車流收費系統」，真正實現「走多少、付多少」的公平原則。國道不再設置傳統收費站，改以「門架」設於交流道間主線車道，大幅提升行車效率並降低壅塞與污染。

廣告 廣告

全面計程收費上路，也讓台灣創下多項世界紀錄，包括成為全球第一個全面採用電子收費的高速公路系統，電子計程收費路總長達926公里居世界之冠，以及在短時間內完成數百座收費門架的建置，展現高度的工程與管理能力。

然而，制度轉換的背後，也帶來衝擊。隨著人工收費站全面關閉，近千名收費員面臨失業或轉置問題。儘管提出轉職與補償方案，仍因轉置進度、方式及資遣條件引發爭議，部分前收費員組成自救會，展開長期抗爭，成為ETC推動過程中備受關注的社會議題。

資料來源：維基百科



回到原文

更多鏡報報導

今天啥日｜1993／12／29 《生物多樣性公約》生效 196國試圖挽救正消失的自然

今天啥日｜1892／12／18 《胡桃鉗》首演 充滿奇幻的耶誕芭蕾舞劇

今天啥日｜1989／12／17 《辛普森家庭》首播日 挖苦時事笑料不斷的成人動畫