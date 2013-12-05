今天啥日｜2013／12／5 南非國父曼德拉辭世 自由精神被《光輝歲月》傳唱

曼德拉2013年辭世，舉世哀悼。從反抗到和解，他以一生證明自由與尊嚴可以改變國家，也改變世界。（圖／theafricanhistory網站）

2013年12月5日，南非前總統曼德拉在約翰尼斯堡辭世，享壽95歲。這位被稱為「馬迪巴」的領袖，曾因反種族隔離遭囚26年半，卻選擇以寬恕取代報復，帶領南非走向民主。1994年成為南非首位黑人總統，並曾獲頒諾貝爾和平獎。他的精神跨越國界，甚至啟發Beyond主唱黃家駒寫了歌曲《光輝歲月》，而「曼德拉效應」更顯示他在全球記憶中留下的深刻印記。

2013年12月5日，南非前總統、反種族隔離鬥士「尼爾森．羅利拉拉．曼德拉」（Nelson Rolihlahla Mandela）在南非約翰尼斯堡的家中辭世，享壽95歲。時任總統的「雅各布．朱瑪」稍晚對全國發表談話，宣布這位被尊稱為「馬迪巴」（科薩語：調解人）的領袖病逝，南非隨即舉行全國哀悼，並於12月15日舉行國葬，全球政要與民眾齊聚送別。

廣告 廣告

曼德拉1918年7月18日出生於「滕布族」皇室旁支，青年時期便投入反種族隔離運動，加入「非洲民族議會」黨派，並成為武裝組織「民族之矛」的領袖。1964年，他因密謀推翻政府等罪名被判終身監禁，先後在「羅本島」等地服刑共26年半。漫長牢獄歲月，不但沒有消磨他的意志，反而讓他成為全球反種族隔離的象徵。

1990年出獄後，曼德拉選擇以和解與談判取代仇恨，帶領南非走向多種族民主，並於1993年獲得諾貝爾和平獎。1994年至1999年，他成為南非首位由「全面民主選舉」產生的黑人總統，推動廢除種族隔離制度、成立真相與和解委員會、改善教育與醫療資源，被廣泛視為「南非國父」。

曼德拉的影響也深刻滲入華語世界文化，香港樂團Beyond主唱黃家駒深受其精神感動，在曼德拉出獄的1990年前後創作了歌曲《光輝歲月》，歌詞以南非黑人爭取自由與尊嚴為意象，成為經典搖滾名曲，也讓許多華人透過音樂第一次認識曼德拉的故事。

晚年退休後，曼德拉仍持續投入慈善與抗愛滋行動，成立多個基金會，關注非洲貧困與公共衛生議題。他從「囚犯46664」走到世界良知象徵，其提倡的寬恕、平等與尊嚴，深深影響兩個世紀。

有趣的是，許多人堅信自己「記得」曼德拉在80年代的獄中去世，這種與事實不符的大規模集體錯誤記憶，後來被稱為「曼德拉效應」，甚至有人以「平行宇宙」等說法來解釋這個現象，這也側面顯示了，他在全球集體記憶中，留下了強烈印記。

資料來源：維基百科



回到原文

更多鏡報報導

今天啥日｜12／3 南韓突然宣布緊急戒嚴 總統尹錫悅事後下台遭逮捕

今天啥日｜11／30 首位遭隕石擊中倖存者 家中沙發打盹竟禍從天降

今天啥日｜11／25 首艘核動力航母服役 企業號勤務包括拍電影