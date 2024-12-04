今天啥日｜2024／12／4瓊瑤輕生辭世 一生沉浸愛與文字

她的文字曾陪伴無數青春，也寫下自己的生命告別。（圖／瓊瑤FB）

瓊瑤，本名陳喆，自書香世家走出，從《窗外》起步，寫下無數影響華語世界的經典故事。《還珠格格》更創下跨世代熱潮。她的一生充滿愛與爭議，晚年勇敢談生死，最終選擇以自己的方式告別世界。

瓊瑤，本名陳喆，出生在一個書香世家。爸爸陳致平是大學教授，媽媽袁行恕是老師兼作家。兩人當年談戀愛時並不被看好，因為陳家家境普通，而袁家是名門望族。但袁行恕堅持要嫁，最後仍走進婚姻。袁行恕20歲時懷上孩子，本來想不要生，後來發現是龍鳳胎，才決定生下來，其中一個就瓊瑤。

小時候的瓊瑤，成績並不好，常被父母責備。但她從小就愛寫作，9歲寫了第一篇小說《可憐的小青》，14歲以筆名「呂圭」發表《幻想》，16歲又用筆名「心如」寫《雲影》。25歲那年發表正式出道作《窗外》，開始她不凡的寫作人生。

從1960年代開始，她的小說一部接一部問世，還大量被改編成電影、電視劇，像《庭院深深》、《煙雨濛濛》、《一簾幽夢》、《梅花三弄》、《還珠格格》等，幾乎成為華語影視的重要來源。其中《庭院深深》、《女朋友》還拿下金馬獎優等劇情片獎，而《還珠格格》更創下兩岸三地超高收視。

感情方面，瓊瑤有兩段婚姻。第二任丈夫平鑫濤是皇冠文化負責人，兩人多年來被外界視為恩愛典範。但在平鑫濤過世後，他的元配出版書籍指控瓊瑤介入婚姻，這段往事再次成為外界討論焦點。

晚年的瓊瑤在2017年寫了一封公開信給兒子與兒媳，提到如果有一天她到了生命最後階段，希望不要被強行延命，不想因為家人的不捨而受苦，在信中表達了自己對安樂死立法的支持。

2024年12月4日，瓊瑤在位於新北市淡水區的家中燒炭輕生，留有遺書。當日下午3時許，瓊瑤的秘書在臉書貼出瓊瑤生前預錄影片與遺作《當雪花飄落》。瓊瑤在臉書上的最後留言中表示，自己作為必將老死之人，不想經歷「衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治」並痛苦地老死，但也勸諭年輕人不要輕易放棄生命。

