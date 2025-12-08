今天喝！4大超商「茶飲買1送1、拿鐵2杯99元」 咖啡買12送12最後倒數

生活中心／賴俊佑報導

7-ELEVEN推出週一限定大杯燕麥拿鐵2杯99元。(圖／7-ELEVEN提供)

週一上班不憂鬱！7-ELEVEN推出週一限定大杯燕麥拿鐵2杯99元，還有聖誕優惠特大濃萃美式買12送12每日開搶；全家限時3天線上推出Let's Tea同價位系列買2送1，線下有現煮茶原茶買1送1；萊爾富全新開賣玉米濃湯、燒仙草；OKmart推出指定熱飲任選2件99元。

7-ELEVEN週一限定大杯燕麥拿鐵2杯99

7-ELEVEN 週一咖啡日限定優惠！CITY CAFE大杯燕麥拿鐵2杯鑑賞價99元，CITY PRIMA中杯精品馥芮白2杯鑑賞價109元。

7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取12月7日至12月9日推出「一起品茶趣!」限定活動！CITY PEARL珍珠焙火烏龍奶茶4杯組優惠價200元、CITY PEARL珍珠奶茶買2送2優惠、CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶任選4杯組優惠價160元、CITY TEA香鑽水果茶4杯組優惠價190元、CITY TEA琥珀小葉紅茶/梔子花青茶買10送10組合價450元，活動優惠組數有限，售完為止。

OPENPOINT行動隨時取12月3日至12月12日推出「歡慶聖誕購物趴1212優惠組」活動，CITY CAFE特大濃萃美式買12送12 (每日限量1.5萬組)，CITY CAFE特大濃萃拿鐵26杯1212元 (10萬組)，CITY CAFE特大厚乳拿鐵23杯1212元 (10萬組)， CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選32杯1212元 (5萬組)，CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選36杯1212元 (5萬組)，CITY CAFE特選美式/特選拿鐵任選26杯1212元 (5萬組)。

全家限時3天指定茶飲買2送1。(圖／全家提供)

全家限時3天指定茶飲買2送1

每月8號，一起喝茶8！全家隨買跨店取12月8日至12月10日，Let's Tea同價位系列、FamiCollection指定瓶裝茶買2送1。

全家即起至 12月 9日，凡於店舖購買Let’s Tea現煮茶原茶或醇奶茶，同系列任選享買1送1優惠 (可寄杯，Let’s Tea現煮精品茶40元系列、55元系列指定品項，每系列上限10杯)；全家APP隨買跨店取推出Let’s Tea現煮精品茶40元系列、55元系列買5送5限時優惠 (每會員限購2組，兌換期限至115/03/31)。

萊爾富全新開賣玉米濃湯、燒仙草。(圖／萊爾富提供）

萊爾富全新開賣玉米濃湯、燒仙草

超商也喝得到玉米濃湯！萊爾富Hi Café全新推出「玉米濃湯」以濃郁奶香為基底，加入香甜玉米粒，每一口都能喝到奶香與顆粒口感的雙重層次，更加入胡椒味提味，香氣更濃、暖意更深；另外，12月10日起開賣「燒仙草」以滑順濃厚仙草湯汁搭配紅豆、綠豆、燕麥、芋圓，多款餡料一次滿足，口感更豐富，飽足感更升級。

OKmart推出指定熱飲任選2件99元。(圖／OKmart提供）

OKmart推出指定熱飲任選2件99元

氣溫持續下探，OKmart即日起至12月10日，黑糖桂圓紅棗茶/黑糖薑茶/阿華田/焙茶拿鐵/抹茶拿鐵任選2件99元。

