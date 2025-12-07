今天大雪！武陵農場清晨低溫僅0.2度 再現美麗冰晶簾

〔記者歐素美／台中報導〕最近早晚溫差大，武陵農場今天(7日)清晨6點半出現0.2度的低溫，場內的藤花園等植物呈現冰封現象，再現美麗的「冰晶簾」，遊客彷彿來到冰雪世界，直呼美翻了。

武陵農場人員表示，今天清晨6點多，武陵農場出現0.2度的低溫，場內的藤花園，因澆灌系統為防凍噴水，致出現冰晶簾美景，鐵網上並結起冰杜，連地上的花草也都結冰，呈現冰封現象，隨著太陽出現，冰晶簾也著慢慢融化，出現淅瀝般如下雨的雨聲 。

