今天小寒！邱彥龍示警「台灣有大事」 未來16天要注意

倒數第2個節氣「小寒」到來，命理專家邱彥龍示警，小寒之後，因太陽、金星、水星和火星能量集中在摩羯座，心理上有所變化，且台灣乃至全球都要留意災禍發生，但7星座反而可趁此時面對並解決問題。

命理專家邱彥龍點名7星座在小寒節氣有所進步，同時全球都要面對即將發生的災禍。（示意圖／取自pixabay）

命理專家邱彥龍表示，今年小寒節氣不平靜，個人心理上，大家都被迫面對現實問題，表面看似波瀾不驚，實際上可能正承受著非常大的壓力，要注意情緒敏感、胡思亂想等狀況，也可能被讒言中傷，邱彥龍提醒，此刻保持初心並謙卑守正，謠言自然止於智者。

邱彥龍提到，今年小寒自國曆1月5日起持續16天，太陽、金星、火星與水星能量這段期間集中在摩羯座，情感上變得更現實，會介意對方付出的多寡或尊重彼此的程度等。而在職場上，務實時代來臨，公司或上級將更注意那些做事有交代、守紀律的人，如果光說空話，恐將面臨淘汰命運。

不只個人生活方面有變化，邱彥龍指出，這段時間全球都容易發生天災、血光意外、勞資糾紛、抗議事件、食安問題及金權爭奪等，災禍，行走在外也要留心社會安全問題。

儘管如此，也有7星座族群可在這時期解決困難，邱彥龍點名太陽、上升或月亮星座落在巨蟹座、雙魚座、摩羯座、射手座、牡羊座、獅子座和天秤座的人，只要願意面對問題，並實際處理，放穩情緒就能得到進步成績。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

