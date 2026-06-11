「今天是妳出事後的1個月」密室逃脫扮吊死鬼遭勒斃 員工伴侶慟訴：老闆不痛不癢憑什麼

台北市知名密室逃脫工作室「邏思起子」的得獎作品「永春醫院」，上月中旬發生員工扮演鬼怪意外勒斃的重大職災憾事。（翻攝自官網）

「今天是妳出事之後的一個月了，代表我有一個月沒有見到妳了。這一個月，我練習自己吃飯、自己睡覺、自己照顧毛孩、自己努力讓生活維持基本運轉。」

台北市知名密室逃脫工作室「邏思起子」上月（5月）10日發生一起員工身亡意外。一名在該店得獎驚悚主題遊戲「永春醫院」中負責扮演「吊死鬼」角色的29歲吳姓女員工，在演出過程中疑似因繩索操作或安全防護機制故障，不幸遭勒頸窒息，經緊急送醫搶救5天後仍宣告不治。如今事件剛滿1個月，吳姓女員工的伴侶昨（10日）在Threads上悲痛發布長文，揭露該店過去就曾有員工反映該橋段的危險性，「如今一個月了，我們什麼也做不了，老闆還是過著他的好日子，不痛不癢，而我們卻要背負著失去她的創傷從此學習和這份思念共存。憑什麼？」

邏思起子密室逃脫意外死因為何？

回顧該起憾事，5月中旬吳姓女員工當時正在進行密室逃脫遊戲「永春醫院」的機關操作與角色扮演，卻在扮演懸吊鬼怪時發生窒息身亡。時隔1個月，同樣身為該密室工作人員（密室小天使）的吳女伴侶在Threads貼出長文悲痛傾訴。

永春醫院「上吊橋段」遭早就有人反映危險？

吳女伴侶坦言，雖然「邏思起子」在密室逃脫圈小有人氣，「永春醫院」更是得過獎的口碑作品，但沒想到工作室老闆居然如此不重視第一線員工的執勤安全。吳姓女員工伴侶更驚爆內幕指出，自己是在悲劇發生後才得知，在此之前其實已經有不只一位工作人員向老闆反映過該款遊戲中「上吊橋段」具備極高的危險性，然而老闆的不作為，最終導致了這場無法挽回的生命消逝。

密室逃脫安全規範誰來管？

「她是她爸爸媽媽的寶貝的女兒、是她哥哥的寶貝妹妹，是她朋友們的心靈支柱，更是我想走一輩子的另一半。」面對摯愛驟逝，吳女伴侶在文中沉痛質問，如今家屬與親友必須背負巨大的失去創傷、學習與思念共存，但涉事的工作室老闆至今卻依舊過著他的好日子，彷彿不痛不癢，「憑什麼？」

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不過，吳女伴侶也特別澄清，吳女生前的夢想就是開一間屬於自己的密室逃脫工作室，因此發文的初衷並非希望大眾抵制、甚至讓整個密室逃脫產業一同陪葬，而是期盼在此次重大職災過後，政府與社會能真正關注密室逃脫從業人員的安全與法規。吳女伴侶強調，真正該付出代價的是漠視工安、不作為的工作室老闆，希望未來整個產業的職場防護機制能夠越來越完善，不讓類似悲劇重演。

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