今天是小寒!!冬季養生首選！黑色食材補氣血、暖脾胃

隨著氣溫逐漸降低，寒冷容易使身體感到手腳冰冷、氣血不足，這時選擇具有溫補功效的黑色食材，有助於暖身、養血、護肝腎，讓冬日生活更舒適。

黑米：明目活血、健脾暖肝

康寧醫院營養師陳詩婷指出，黑米也就是俗稱的「紫米」，中醫認為，黑米具有明目活血、健脾暖肝之作用，可以改善貧血、白髮、眼睛乾澀、腰腿酸軟等症狀。現代研究也發現，黑米含有很豐富的微量元素，包括硒、鐵、鋅等，營養價值極高，對於補血、止痛、暖胃有一定功效，特別很適合孕婦、產婦補虛養身。

如何食用？

黑米粒外層有一堅韌的外皮，不容易煮爛，陳詩婷建議煮黑米時，可以先浸泡一晚再煮，像是熬粥、燉食都很適合；煮成黑米粥時，可以添加核桃、桂圓、枸杞等其他食材。另外，紫米為糯米的一種，比較不好消化，腸胃功能較差的人，建議適量食用。

黑豆：美顏、明目、烏髮

本草綱目紀載：「常食黑豆，可百病不生。」在古代藥典中，黑豆也被記載有美顏、明目、烏髮、使皮膚白皙、利水等好處。陳詩婷說，現代研究也發現，黑豆含有大量的蛋白質，特別能促進頭髮健康生長，而其所含的異黃酮，是天然的雌激素，有助皮膚細膩紅潤，預防更年期症候群；再加上黑豆的粗纖維含量高，經常食用，可防止便秘的發生。

如何食用

黑豆不適合生吃，若沒煮熟，容易造成腸胃負擔，建議充分煮熟後再食用；黑豆適合煮成黑豆漿、黑豆水及醋泡黑豆，能夠吃到豐富的花青素，尤其黑豆水利水效果很好，適合產後婦女排除身體多餘的水分。另外，加在米飯裡一起食用，可以補足米缺乏的胺基酸。

（記者陳大樂、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

