今天是重陽節！韓國瑜曬「一張圖」獻暖心祝福 破萬網友超感動

今天是重陽節，立法院長韓國瑜也特地在其社群平台獻上寫著「重陽節快樂、健康呷百二」的祝福小卡，「願長輩們身體安康、笑容常在，願朋友平平安安、心裡有光，也願自己心境如秋天一樣澄澈」，湧入破萬網友感動按讚。

韓國瑜今天（29日）在臉書發文表示，古人說登高避災，如今我們登高，只為讓心裡那些想念的人，都在更明亮的地方。韓國瑜並期盼「願長輩們身體安康、笑容常在，願朋友平平安安、心裡有光，也願自己心境如秋天一樣澄澈。菊花開，歲又深。重陽節快樂」。

韓國瑜祝福長輩和朋友重陽節快樂。 （圖取自韓國瑜臉書）

此文一出，立即湧入破萬網友按讚，許多網友表示「重陽節平安健康愉快，韓院長加油，辛苦了」、「韓院長重陽節快樂，每天笑口常開，平安、健康、快樂」、「韓院長加油！中華民國加油」、「韓院長重陽節快樂」、「韓院長憂國憂民，祝福您與佳芬姐平安喜樂，六時吉祥」、「韓院長祝您身體健康，平安喜樂」。

