今天是73歲生日！劉文正美國生活曝光 總被傳死訊「應該還在」
「2025台北大巨蛋·民歌大團圓」將於11/22重磅登場，開演倒數之際，由8位女歌手組成的超強女力戰隊「八仙合韻」齊聚總彩，今天是永遠的偶像劉文正73歲生日，「大學城」歌手許淑絹透露了劉文正在加州有很多朋友，「應該還在。」
劉文正退出歌壇後定居美國，近年屢被傳死訊，許淑絹表示：「20年前我姊夫的朋友和劉文正打過麻將，打得滿兇的，很多麻將咖是開心的，在加州有很多朋友。」雖然先前曾傳劉文正過世，但許淑絹表示：「應該還在。」
抗癌成功的民歌創作天后邰肇玫也特別出席，她罹患子宮內膜癌後經歷多次化療終於痊癒。提及抗癌成功過程，她表示：「癌症是重大傷病，當初開刀完後，經過5年時間檢查，我的血液科腫瘤醫生跟開刀醫生，都叫我不用再來回診了。」
邰肇玫抗癌成功心態大轉變
邰肇玫透露因為淋巴結去掉很多，手腳有時會麻，但對身體的照顧更加重視。她笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好，心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」
「八仙合韻」的夢幻限定組合由民歌創作天后邰肇玫領軍，號召了南方二重唱、唱紅〈秋蟬〉的楊芳儀＋徐曉菁、以及「大學城」重唱組合林佳蓉＋許淑絹，並邀來闊別民歌舞台30年的芝麻（陳艾玲）驚喜加入。
林佳蓉為演出請假1個月飛回台灣
移居到美國的林佳蓉則為了這次盛會，抱著「丟工作的決心」飛回台灣。目前擔任會計師的她透露，為了演出請了1個多月的假，甚至為了今天出席總彩活動，還凌晨3點起來工作。她開玩笑說：「還好老闆、同事都對我很好，讓我請假回來參與大團圓。」她更透露老公與2個兒子屆時也都會買機票回台看她演出。
徐曉菁、楊芳儀相隔10年再合體
唱紅〈秋蟬〉的二重唱徐曉菁、楊芳儀今日也一同出席總彩排。徐曉菁透露：「我們已經10年沒參加，彼此也是10年沒有碰面。」她解釋：「其實朋友之間最好的關係跟祝福，就是給對方最大空間，所以只有演出才會碰面。」
常住美國的楊芳儀則透露自己在美國當起「農婦」過著自給自足的日子，有著自己一片「開心農場」的她笑說：「在美國過慣了安逸的日子，突然再回來站上舞台演唱，一開始很難接受挑戰。」
她透露自己在美國有參加慈濟演出，也常站上舞台唱歌，從北美到南美做義演。這次她決定為了民歌大巨蛋演唱會做出一個突破：「這次我決定放飛自由，決定不染頭髮。」在旁的徐曉菁則開玩笑說，「到時候楊芳儀會勸我乾脆染白髮！」
八仙合韻獻唱〈小小貝殼〉大巨蛋超狂服務密碼全面公開
總彩現場，好久不見的芝麻（陳艾玲）與南方二重唱驚喜合體，組成「三重唱」重新詮釋經典名曲〈動不動就說愛我〉，完美和聲一開口便讓全場驚艷。隨後邰肇玫、楊芳儀＋徐曉菁、林佳蓉＋許淑絹加入共同演唱〈小小貝殼〉，8人首度同框的超豪華組合，以二重唱、三重唱、輪唱等多層次方式交織出震撼人心的美聲天堂
「2025台北大巨蛋·民歌大團圓」更創下「民歌史上最大製作」紀錄，包含：歷時8個月籌備、集結74位重量級歌手輪番登場獻唱122首民歌經典，總演出時間長達7小時不間斷，更動員超過2500位台前幕後工作人員、80人影像攝影團隊以及19間美食品牌提供餐飲服務，堪稱開唱前就先締造奇蹟。
