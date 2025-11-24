今天晚上又變天！颱風「天琴」最快明生成 預估路徑曝

生活中心／游舒婷報導

氣象專家賈新興指出，預估今（24）日傍晚到27日受到偏強東北季風影響，不過這波東北季風水氣相對偏少。而今年的第27號颱風「天琴」（Koto）預估將於明（25）日生成，目前預估路徑對台灣尚無影響。

颱風預估明日生成。（圖／取自 Hsin Hsing Chia YT）

賈新興表示，熱帶系統92W預計今日有發展成熱帶性低氣壓的機率，預計朝呂宋島南部前進、影響菲律賓，進到南海後有發展為颱風的趨勢，並朝越南南部方向移動。

而今日傍晚起，預估到27日（週二到週四）將會受到偏強東北季風的影響，這次水氣相對偏少，桃園以北、宜蘭、花蓮山區有零星降雨，26日開始天氣比較穩定，為晴時多雲的天氣，溫度也會有明顯的回升，僅恆春鵝鑾鼻附近水氣較多，可能會有降雨的狀況，27日則是北海岸、基隆、宜蘭等地會有降雨，週末（29日到30日）天氣就較為穩定。

未來10天降雨預測。（圖／取自 Hsin Hsing Chia YT）

至於颱風的影響，賈新興指出，根據歐洲系集模式預測，熱帶系統92W預計今日有發展成熱帶性低氣壓，到南海海面後就有機會發展為颱風，最快生成為颱風的時間為25日（週二），後續往越南前進，對台灣天氣無影響。

