今天最危險！昨晚地震恐引爆「建物地雷」 牢記保命3口訣

台灣老屋、違建多，地震後要留意外牆剝落等危險。圖／攝影陳儷文

昨天（27日）深夜11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，全台有感，多達15縣市震度高達4級。有結構技師提醒，因為台灣的老房子很多，地震過後要特別留意建物磁磚、冷氣架、窗台、招牌等物品掉落，今天（28日）開始的2週內都很危險。行政院政務委員季連成也指出，當地震發生時，要做到3口訣「趴下、掩護、穩住」。

台灣的老屋非常多，超過30年的老房子統計超過了500萬戶，老屋除了常見的建材老舊導致磚塊、磁磚掉落問題，外掛式冷氣主機和招牌等物品，在地震、颱風之後，也容易鬆脫掉落，違建也容易拆解，都要非常小心。

廣告 廣告

三立新聞網報導，結構技師戴雲發表示，在地震或颱風後的2週內，都要注意這些問題，在路上走路時建議盡量走在騎樓裡面，會比較安全。戴雲發並說，很多違建和頂樓加蓋，都使用鐵皮屋頂，這些都是地震、颱風後的隱患，很有可能會鬆脫掉落，成為不定時炸彈。

至於建築物的老舊造成磚塊和磁磚掉落問題，戴雲發說老屋以前很多都是貼磁磚的，施工的工序很多，容易發生問題，再加上氣候潮濕、溫差造成熱漲冷縮、地震等等因素，會造成鋼筋生鏽膨脹，所以才會有磁磚掉落的問題。

另外，季連成28日在台東主講「台灣全民安全指引宣講」，也提到地震時應該注意的事項，他說若缺乏正確防災觀念，往往在關鍵時刻做出錯誤判斷。季連成提到，雖然很多人都知道地震時應該要「趴下、掩護、穩住」，但當地震真的發生時，民眾卻可能驚慌到手足無措，所以他提醒，地震時待在家裡比立刻衝到外面去，要來得安全許多，因為老屋外牆磁磚掉落砸傷人很危險，所以提醒大家地震時不要貿然衝到戶外。



回到原文

更多鏡報報導

太神了！他在埃及遺失證件「竟被台灣人撿到」：在台北掉4次都沒找回來

睡覺時「手機放枕頭邊充電」突爆炸！女子慘毀容、全身7成燒燙傷

他強舔女同事胸部！事後給600萬、陪出國玩 女子仍提告