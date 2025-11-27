今天李小龍生日！他過世52年了仍是全世界年輕人的勇氣象徵 20個真相曝
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
11月27日是李小龍生日，他還在世的話85歲了。李小龍33歲驟逝至今52年過去。世界變了、科技變了、潮流換了無數輪，但「李小龍」三個字，仍能讓人起雞皮疙瘩的感動。他靠一雙拳、一身傷、一段比電影更驚險的人生，告訴每一個曾迷惘的人：「真正強大不是打贏別人，而是打敗昨天的自己」。2025年的今天，他的身影依舊是全世界年輕人追尋勇氣的路標。年輕人越早知道李小龍的20件事，越會提早找到人生的力量。
一分鐘認識李小龍：
李小龍在美國出生，香港長大，到美國奮鬥，終回香港拍電影，揚名國際。李小龍是武術家，是動作片演員。年少時在香港九龍生活，拜葉問為師學習詠春拳， 之後創立截拳道。
幼年時期跟著演員父親演出二十多部香港電影，一九五九年離港赴美，一九六一年就讀美國華盛頓大學，在美國開武館，客串演出美國電視劇。一九七一年獲得香港嘉禾電影邀請，回香港主演多部動作電影《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》 和《死亡遊戲》震撼影壇。一九七三年七月二十日，李小龍猝然離世，留下未完成作品《死亡遊戲》。其後影響力不衰，他的電影作品和傳奇人生至今仍為人津津樂道。
年輕人一定要知道李小龍的20件事 提早找到人生的力量
♦童星出道
1.李小龍的名字們
李小龍原名李振藩，生於舊金山，族名李源鑫，學名李元鑑，英文名Bruce，由接生醫生 Mary Glover命名。李小龍是電影藝名。家中乳名「細鳳」（因傳統避忌以女名保男孩平孩平安）。
2.大近視
李小龍其實好動，替他國語配音的張佩山就回憶，李小龍在錄音室 內，「如果站著聊天，他一定跳來跳去，忽然 一拳… …如果是坐下來時，就會把雙腳拉成一字馬，練練馬步，而又忽然一拳… …。」唯「閱 讀」讓他「定」下來。青少年時沉醉於武俠小 說和休閒讀物，但不包括課本。這習慣沒有帶 給他好成績，而是從小就高度近視，得戴著厚 厚的鏡片。
3.著名童星
李小龍是早期的香港童星，襁褓中已在電影 《金門女》（Golden Gate Girl, 1940）亮相。成名 作《細路祥》（1950）改編自同名漫畫，他與 父親李海泉同台，飾演街童與富翁，而非父 子。十九歲赴美前，他已拍過二十多部電影。 一九五九年，他離港前最後拍的彩色粵語片 《人海孤鴻》（1960）中，演叛逆青年「阿三」， 演技大獲好評，片中展現出色恰恰舞技。實際上在青年時，曾奪全港恰恰公開賽冠軍。
4.好勇鬥狠的日子
李小龍的學業平平，唯愛習武。他十四、五歲時，拜師葉問學《詠春拳》，實際教拳的是師兄黃 淳樑，綽號「講手王」（即擅長比武打架）。李 十分愛打架，在美國接受《黑帶雜誌》（Black Belt）訪問時，坦誠青少年的自己是個小流氓， 為應付敵人，身上常帶著一條抽水馬桶用的鐵 鍊防身。後因為街頭鬥毆，被喇沙書院勸退， 轉往更著重紀律的聖芳濟中學，唯尚武個性不改。後來受學校外籍修士鼓勵，參加校際拳擊 賽、獲得冠軍。
♦成長階段
5. 在美國兼差的日子
一九五九年，李小龍赴美升學，途中在郵輪 靠教恰恰賺外快。抵西雅圖後，寄居僑領 Ruby Chow的餐館閣樓。為應付生活與學費，在餐廳打工、摺報紙。雖然學業與工作繁忙， 他仍堅持每週練武三十小時，在華盛頓大學 以武術表演吸引學生。一九六二年創立振藩 國術館，自此告別餐廳兼差。
6.應付踢館
李小龍在美國奧克蘭開「振藩國術館」分館， 授徒不分膚色人種。當時遭旅美中國武術界 以北少林派黃澤民為首一行人上門踢館，警 告不准教洋人功夫。據當時在場、懷孕中的 李小龍妻琳達回憶，雙方約定，若李小龍輸 了，他將關閉武館，若勝出，可繼續教授非 華人功夫。比賽結果很快結束——根據琳達 和友人詹姆斯．李的證詞，李小龍在三分鐘 內便擊倒對方。但事後李小龍跟友人嚴鏡海 表示，他因未能迅速擊倒對方感到遺撼。
7.初入好萊塢
李小龍以敏捷身手，在電視台面試成功被取 錄，參演電視劇《青蜂俠》（The Green Hornet, 1966）助手「加藤」一角。擔任配角戲份不多， 唯他出色的動作，鋒芒蓋過主角，令人留下印 象。故不少好萊塢明星導演，也樂於成為他私 人授課的弟子，如史提夫．麥昆、詹姆士．柯 本、導演波蘭斯基和ＮＢＡ球星賈霸。學費以 時薪計，在一百五十至二百七十五美元之間， 在六○年代屬於極高。
8.寫筆記自我勉勵
李小龍習慣隨身攜帶２×３吋小日記本，隨 時記下想法，內容涵蓋訓練計劃、電話、詩句、 自我肯定與哲學反思。六○年代好萊塢白人至 上，華人角色發展有限。為突破逆境，他曾 在一九六九年寫下目標自勉：「我，李小龍， 將成為美國第一位最高薪的東方超級巨星。作 為回報，我將盡到演員本分，奉獻最精彩的表 演。從一九七〇年開始，我會舉世聞名，直到 一九八〇年底，我將擁有一千萬美元。我將隨 心所欲生活，實現內心靜好和幸福。
9.意志克服傷痛
一九六九年，李小龍在一次常規訓練中，因未充分熱身，腰部嚴重受傷，導致第四節腰椎 神經永久受損。醫生要他在床上靜養六個月，判斷他終身不能再練武和踢腿。但李小龍憑著驚人意志和毅力終於康復，休養期間，用文字整理武學心得：截拳道。
♦拍片花絮
10.「李三腳」原是貶義
《唐山大兄》（1971）在泰國拍攝時，原導演 吳家驤因陷僵局改由羅維執導。羅維偏愛繁 複套路，與李小龍主張簡潔俐落、一擊制敵 的風格衝突，時有爭執。羅認為李小龍不懂 拍動作戲，背後還戲稱他「李三腳」，嘲諷 他動作單調，來來去去只有三腳。結果李小 龍剛猛迅捷、節奏精準的身手，超越同代電 影人，大受觀眾喜愛。「李三腳」反倒成了 嘉禾宣傳他凌厲腿法的口號。
11.被剪掉的誇張片段與色情鏡頭
《唐山大兄》上映時好評如潮，但早先試映 的版本和公開播映時不同，很多片段被剪走 了。例如李小龍飾演的鄭潮安和朋友在窄巷 為了避開前後夾擊的推車，二人用輕功跳上 約三公尺高的屋頂；李小龍手持鋸刀將嘍囉 頭部一劈為二，都因為太過跨張、血腥被剪 掉。另外，七○年代港產片常用「拳頭加枕 頭」吸引觀眾，鄭潮安近乎全裸上妓院嫖妓的鏡頭，現在已經成為影迷探尋的傳奇場面。
12.吼叫聲是李小龍自己配音
李小龍回港拍攝的功夫電影，最初公映 時都是國語配音，李小龍不懂國語，只 懂英語和粵語，所以他的聲音都是配音 員代勞。但李小龍喜歡親力親為，在電 影中的吼叫聲，都是他親自配音。最有 趣的是，在《精武門》（1972）中，俄國 大力士皮羅夫的英語對白，卻由李小龍代為配音。
♦幽默個性
13.李小龍像頑童
倪匡回憶初次見李小龍，是在鄒文懷家中。李小龍興奮講述華人「賣豬仔」到馬來西亞做礦工的劇本，細緻到連男主角出場與配音都安排好。說完想請倪匡寫劇本。倪匡笑著拒絕：「你講得太仔細，我還寫什麼？」李小龍略不悅，鄒文懷忙打圓場：「倪匡是玻璃做的，打不得！」李當然不會因此打人，卻突發奇想：「我不打你，你打我三拳！」倪匡敵不過要求，朝李腹部打三拳，硬如鐵板。李小龍也邀請倪太打三拳，倪太興奮照做，從此朋友羨慕：「她打過李小龍！」
14.愛畫畫
除了功夫，李小龍還喜歡畫畫、替人剪頭髮。他愛畫武俠人物和功夫動作，有些用心畫的便送給友人。自己編導的《猛龍過江》（1972） 劇本封面上的龍，或自己創立的協和公司商標，都是出自他的手筆。在片場有空閒時，他愛幫工作人員或友人剪髮，例如拍《精武門》時的韓英傑，除了在電影中嚐過「龍拳」， 在化妝間也嚐過「龍剪」。
15.沒架子
《猛龍過江》是李小龍首部自編、自導、自演的作品，一切親力親為。外景在羅馬，負責當地拍攝的製作經理張欽鵬憶述「他一點架子都沒有」。李小龍個性爽朗直率，很多場景因為是義大利名勝，如鬥獸場全都禁止拍攝，所以不乏偷拍情形。攝影師西本正回憶，某一天拍攝外景忽然下大雨，當時李小龍主動來幫忙，將笨重的攝影機和三腳架扛起搬走，免得淋濕。閒時會和幕後工作人員說笑話。
16.黃色戰袍的真正由來
關於李小龍在《死亡遊戲》中經典的 黃色戰袍，流傳多種說法。當時擔任 他的助手，後來成為嘉禾高層的安德魯．摩根（Andre Morgan）見證挑選過程。
服裝部門帶來兩件連身運動服：黑衣黃條與黃衣黑條。李小龍第一眼選了黑色，說：「穿這件看起來結實一點。」服裝人員便先收起黃色款式。 接著李小龍提到，片中將和七呎高的賈霸對打，動作設計是對方一腳踢在胸口後留下巨大腳印，他想先看看腳印在衣服上的大小。服裝人員不久帶回胸口用白色粉畫出腳印的黑色戰衣。李小龍看了說：「Ｘ！怎麼像我 被蓋了個大圖章！」約十分鐘後，服裝人員拿出黃色戰袍，胸口改用灰色 畫出腳印。李小龍一看說：「太棒了， 就是這件！」就這樣，經典黃色黑條 戰袍誕生，成為電影標誌。
♦演員哲學
17.《龍爭虎鬥》配樂由來
《龍爭虎鬥》（1973）的經典配樂出自配樂大 師拉羅．西夫林（Lalo Schifrin）之手，正是李 小龍極力向華納爭取邀請作曲。西夫林記得 某天正忙於作曲，華納高層相邀吃飯，指明 李小龍特別要見他。兩人在餐廳見面，李小 龍熱情表示，十分欣賞西夫林的作品，特別是電視劇集《虎膽妙算》（Mission: Impossible, 1966-1973 ，後來電影版譯為《不可能的任務》)，李小龍便表示：「自己練功時，常常聽《虎膽妙算》 的配樂呢！」
18.李小龍看待武術
李小龍在接受加拿大節目《Pierre Berton Show》訪問時，解釋何為武術：「對我來說， 武術最終意味著——誠實地表達自己，但這 是非常困難的。裝模作樣、耍帥等等，我可 以做出各種虛假的東西，被這些東西蒙蔽， 也可以展示一些非常花哨的動作。但要不自 欺欺人，誠實地面對、表達自己是非常難做 到的。」
19.不相信明星
李小龍回答記者Ted Thomas：「觀察周圍的人讓我明白，人要永遠做自 己，努力表達自我，對自己要有自信。 不要到外面找成功的人，東施效顰。 我覺得現在香港處處都是抄襲，抄襲 別人的皮毛，但大家不去顧好最基本 的事：就是怎麼去做自己。我從來不 相信『明星』這個字，那只是幻象， 觀眾對你的稱呼而已。」
20人氣依舊
李小龍離世五十二年，人氣依舊，比任何超級巨星都耐得住時代的風沙。 對「明星」兩字，他看得很淡——「那只是幻覺，是別人加諸於你的標籤。 要是有人叫我『超級演員』，我會比聽到『超級巨星』更開心。
世界依然需要李小龍 「不要祈求一條容易的路，而是要祈求一條讓你變強的路。」
李小龍的一生，像一團把自己燒到最亮的火。他把短短32年，活得比許多人一輩子還熱。若你正處在迷路、懷疑、疲憊、被低估的階段，那就記住李小龍一句話：「不要祈求一條容易的路，而是要祈求一條讓你變強的路。」52年了，世界依然需要李小龍。因為每一個想活出自己的年輕人，都需要一個提醒：
你不是來模仿別人的，你是來創造自己的。
像水一樣，遇山成湖，遇谷成溪，遇牆穿透。
像李小龍一樣，活成不可取代的唯一。BE WATER 我的朋友…………..
本文撰寫與摘自國家影視聽016期生活誌馮志豐撰寫之《你一定要知道李小龍的20件事》
▼【李小龍1歲-32歲照片！】功夫巨星李小龍1歲-32歲照片！看李小龍童年成長為功夫巨星過程！（1940-1973）這是影音說明（影片來自YouTube－TOP10奇葩搞笑頻道，若遭移除請見諒）
更多三立新聞網報導
李小龍穿黃色戰衣真相曝光！從《死亡遊戲》殺到《魷魚遊戲》震撼全世界
香港宏福苑大火「築棚」是元兇？！清明上河圖、香港電影常見這文化遺產
香港大火害44命「為何死傷這麼慘？」 當地議員曝原因：很難逃生
香港宏福苑惡火！男星賣保險挨轟「發死人財」 電視台緊急切割了
其他人也在看
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 7 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
孫淑媚被誘拐為戲犧牲！她揭「片場秘辛」全劇組嚇到 喊：為什麼只有我
由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結台灣重量級女演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成爲合唱團的感人故事，贏得好口碑也在金馬觀眾票選拿下最受歡迎電影榜首。來不及在金馬影展看到電影的粉絲也不用著急，《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 1 天前
男星愛上女學生！「認識3個月就閃婚」 火速升格當爸
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》。而他的喜訊不止於此，24日清晨她...FTNN新聞網 ・ 1 天前
開便當店半年仍虧錢！屈中恆妻Vicky鬆口「最大關鍵」 求生現況曝
屈中恆老婆Vicky先前投資副業砸6位數開「和平便當店」當闆娘，先前她曾透露因為保溫箱用電太大導致成本超支，如今開店半年，昨她錄影受訪被問到營運近況也鬆口了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
媽媽癌症復發離世！宋芸樺靈骨塔哭到崩潰…認：不是在演戲
宋芸樺在影集《人浮於愛》飾演角色潘心彤，坦言這個角色對她來說非常難詮釋，因為角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程，而她也曾與角色相似：「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
林俊傑疑穿同款情侶裝約會遭直擊 小20歲網紅女友背景曝光
金曲歌王林俊傑（JJ）演藝事業精彩，感情生活也相當豐富，今年初曾爆出新戀情，與小20歲的中國山東網紅「七七」（Annalisa）祕戀，如今在有網友目擊林俊傑與一名長髮女子同行，且該女子就是七七，如今小女友的身分也跟著曝光了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日常，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 23 小時前
趙雅芝71歲生日超凍齡！ 張智霖隔20年為「小媽」站台慶生
今年剛過71歲大壽的趙雅芝，堪稱凍齡女神，近期舉辦出道50周年紀念派對，演唱多首情歌、打鼓，活力滿滿，而在此過程中，昔日經典大戲《西關大少》中飾演繼子的張智霖，竟驚喜現身送吻。趙雅芝也感動地表示，張智霖當天上午特地搭乘飛機來到會場，演出結束後，晚上再坐飛機趕回劇組。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前