今天氣悶熱「3縣市高溫特報」明起北台灣氣溫稍降、降雨機率增

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氣象署表示，今天（14日）白天氣溫偏高，感受悶熱，3縣市高溫特報，中午前後紫外線偏強，可達到過量甚至危險等級，明天天氣如何？氣象署指出，明天（15日） 起微弱鋒面通過，北部及東北部氣溫稍下降、降雨機率增，周六（18日） 東北季風增強，下周一（20日） 東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升。

目前太平洋地區有一個強烈颱風辛樂克；編號第2604號強烈颱風辛樂克位於關島附近海面，向北北西轉東北方向進行，強度已達巔峰，隨其北上強度將逐漸減弱，距離遙遠對台灣天氣無直接影響，不過留意周四之後可能為基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海帶來長浪。

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（圖取自中央氣象署網站）

天氣晴朗炎熱，今白天台南市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。高雄市地區為黃色燈號，請注意。

（圖取自中央氣象署網站）

今日馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，馬祖及金門已或將出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

今天（14日）各地大多仍為晴到多雲的天氣，午後山區有零星短暫陣雨；白天氣溫偏高，感受悶熱，各地高溫普遍在29～32度，南部近山區有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達到過量甚至危險等級，外出請務必做好防曬並多補充水分，而各地低溫約21～23度。

氣象署在臉書預報，明天起北東降雨機率增，中南部仍為多雲到晴；天氣暖熱，雲量較少區域中午前後紫外線指數偏高，在外活動請注意防曬並多補充水分，必要時請適當休息。

明天（15日） 微弱鋒面通過，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗及東南部地區亦有零星短暫陣雨，而中南部為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

周四（16日） 基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。周五（17日） 鋒面通過，桃園以北、宜花地區有局部短暫陣雨，竹苗、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

明天到周五台灣各地低溫預測為21～23度；高溫預測為北部、東半部27～29度，中南部29～31度。

周六（18日） 東北季風增強，周日（19日） 東北季風影響，北部及東北部氣溫下降；水氣稍增多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周六到周日低溫預測為北部及宜花20～21度，中南部及台東22～23度；高溫預測為北部及宜花25～26度，中南部及台東28～31度。

下周一（20日） 東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。台灣各地低溫預測為21～23度；高溫預測為西半部、台東27～29度，宜花25～26度。

下周二到下周四（21日到23日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

撰稿：吳怡萱