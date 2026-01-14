即時中心／綜合報導

各地受輻射冷卻影響，今（15）日早晚仍偏冷，中央氣象署指出，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，桃園至苗栗局部地區有10度或以下低溫發生；各地日夜溫差大，白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫27至28度。各地天氣穩定，大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署說明，受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，桃園至苗栗局部地區有10度左右或以下低溫發生，請注意保暖。此外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全，山坡地農作物請防範寒害。

廣告 廣告

白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫27至28度，不過各地日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼；天氣方面，環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，17至21度；金門晴時多雲，12至20度；馬祖晴時多雲，12至18度。風力偏強，基隆北海岸及恆春半島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

氣象署也指出，下週一（19日）東北季風增強，下週二（20日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，預估低溫來到11至14度。

原文出處：快新聞／今天氣穩定「早晚溫差大」！下週二冷氣團報到「低溫僅11度」

更多民視新聞報導

美股全面收黑、那指跌1％ 台積電ADR下滑1.24％

台美關稅降至15％有譜？彭博：台高層官員已前往華府、「這公司」投資成關鍵

好天氣倒數！專家揭下波冷氣團「極凍72小時」

