今天氣穩定！明冷空氣報到轉濕冷 下週二才回穩

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中表示，根據最新歐洲模式在29日20時的模擬結果顯示，今（30）日受結構較為鬆散的中層雲系影響，平地以多雲時晴為主，山區及東半部則有零星降雨的機率。白天氣溫方面，北部感受較為舒適，中南部則略顯偏熱，但各地早晚仍偏涼。

氣溫分布方面，北部約16至24度，中部15至27度，南部16至28度，東部則為14至26度。

最新模擬也顯示，明（31）日將有新一波冷空氣南下，強度與前一波相近，各地氣溫將逐步下降，北台灣愈晚愈感濕冷，北部、東半部以及中部局部地區轉為有短暫降雨的天氣型態。

下週日至週二（1至3日）持續受到冷空氣影響，北台灣偏冷，其餘地區早晚氣溫偏低；其中下週日及週一，北部、東半部與中部局部地區仍有短暫降雨，下週二起天氣轉趨穩定，各地降雨將陸續停止。

下週三至週五（4至6日）冷空氣逐日減弱，各地白天轉為晴朗、溫暖且舒適，但早晚氣溫仍低，日夜溫差明顯擴大。新竹以南部分縣市因夜間輻射冷卻影響，平地最低氣溫仍可能降至10度以下；下週四（5日）清晨，臺北測站亦有短暫觸及「大陸冷氣團」定義門檻的機率。

此外，模式模擬顯示，下週五晚間起至週日（8日）恐再有一波「很強」的冷空氣南下，不過歐洲模式與美國模式對強度的模擬仍有差異，且持續修正中，後續變化仍需進一步觀察。

