今天氣舒適、週末轉涼有雨 專家預測下週變冷時間點

天氣配圖，捷運中山站周邊逛市集民眾。李政龍攝



氣象署表示，今天仍會是舒適好天氣，即將來到的週末北部及東北部天氣轉涼，多地轉雨，接下來東北季風影響從明日（1/31）開始，2月3日白天減弱、氣溫回升；氣象專家吳德榮表示，下週四（2/5）有短暫觸及「大陸冷氣團定義」(≦14度)的機率，下週五晚起至週日（2/8）可能有另一波「很強」的冷空氣南下。

氣象署指出，今天（1/30）臺灣附近吹偏東風，水氣稍增多，臺灣東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，中部以北地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

廣告 廣告

氣溫方面，氣象署表示，鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，預測白天高溫在北部及東半部為21至23度，中南部則為26至27度，舒適溫暖，而早晚低溫在中部以北及宜、花普遍為14至16度，南部及臺東約18度左右，早晚體感稍涼。

1/30早上天氣。氣象署提供

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

1/30空品。環境部提供

至於未來幾天的天氣，氣象署表示，明日（1/31）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，東部、東南部地區及恆春半島、北部及東北部地區、中部地區轉短暫雨；2月1日東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

氣象署說明，2日至3日清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，3日白天起東北季風減弱，氣溫回升；2日北部、東北部、東部地區及中部山區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲；3日基隆北海岸、大臺北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，4至6日冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度以下的平地最低氣溫。下週四（2/5）清晨、臺北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」(≦14度)的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

吳德榮進一步說明，最新模式模擬顯示，下週五晚起至週日（2/8）另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲(ECMWF)與美國(GFS)模擬的強度還不一致，且大幅調整中，應續觀察。

更多太報報導

3千年前就有臉書貼文？《埃及之王：法老》開展 超詳盡6大亮點行前必讀

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

「包吃住月薪4.8萬」行天宮徵才！ 網喊「想投履歷」過來人分享：要神明點頭