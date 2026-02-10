【今天登記】《BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI》售票懶人包

《BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI》將於今晚展開登記抽選（合成圖來源：Oopart）



《BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI》演唱會將在 4 月 11 日至 4 月 12 日於台北大佳河濱公園舉辦，台北場主辦單位 Oopart 今（10）日釋出詳細售票資訊，實名制登記抽選於今晚開跑，此外活動現場將販售當日票，最令粉絲期待的限定特典會依當天演出者提供不同款式。

《BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI》（來源：Oopart）

《BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI》兩天演出將採不同主題與樂團配置進行，首日邀請到 MyGO!!!!! x Ave Mujica 「moment / memory」，而次日表演團體為 Poppin'Party x Roselia 「DREAMS GO ON」。實名制登記抽選將於 2 月 10 日晚上 6 點至 2 月 16 日展開，並於登記抽選結束的隔天 2 月 17 日公布結果，並已 EMAIL 通知全數中選者，粉絲也可以到 KKTIX 售票系統「訂單夾」頁面確認，若中選將會顯示「待繳費訂單」，未中選者不另行通知。中選者必須在 2 月 22 日前完成付款。

《BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI》座位圖（來源：Oopart）

未在期限內付款的票券與未售出門票將在 2 月 23 日以一般售票形式釋出，此外 Oopart 也釋出本次演唱會的座位圖，票價由高至低依序為 5880（有特典）、5850（無特典）、3880（有特典）、3850（無特典）、2880（無特典）等，VIP-A/B 門票特典為台北公演限定 T 恤及紀念票夾套組，而 ZONE C/D/E 特典為紀念票夾套組，特典將會依當天演出者提供不同款式，詳細資訊待日後公布。

《BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI》演出資訊（來源：Oopart）

《BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI》演唱會資訊

地點：台北大佳河濱公園

地址：台北市中山區濱江街5號

4 月 11 日（Sat.）

入場時間：16:30，開演時間：18:30（預定）

Day1：MyGO!!!!! x Ave Mujica 「moment / memory」

【出演者】

・MyGO!!!!!（羊宮妃那、立石凛、青木陽菜、小日向美香、林鼓子）

・Ave Mujica（佐佐木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音）

4 月 12 日（Sun.）

入場時間：16:00，開演時間：18:00（預定）

Day2：Poppin'Party x Roselia 「DREAMS GO ON」

【出演者】

・Poppin’Party（愛美、大塚紗英、西本里美、大橋彩香、伊藤彩沙）

・Roselia（相羽亞衣奈、工藤晴香、中島由貴、櫻川惠、志崎樺音）

【票價】

ALL STANDING

VIP-A/B NT$ 5880（含特典）

（票價$5,880為$5,850演出票券+$30特典）

ZONE C/D/E NT$ 3880（含特典）

（票價$3,880為$3,850演出票券+$30特典）

VIP-A/B NT$ 5850（無特典·當日票）

*該票種將於4/11-4/12 12:00於活動現場開始販售

ZONE C/D/E NT$ 3850（無特典·當日票）

*該票種將於4/11-4/12 12:00於活動現場開始販售

ZONE F NT$ 2880

特典說明：

VIP-A/B NT$ ​ 30 特典包含【台北公演限定T恤*1】、【紀念票夾套組*1】

ZONE C/D/E NT$ 30 特典包含【紀念票夾套組*1】

實名制登記抽選

【實名制登記抽選-第一階段】

開放登記時間：2026年2月10日（二）18:00~2026年2月16日（一）23:59

抽選結果公佈：2026年2月17日（二）12:00 EMAIL通知

第一天登記抽選頁面：

第二天登記抽選頁面：

販售票種：

VIP-A/B NT$ 5880（含特典）

（票價$5,850為$5,850演出票券+$30特典）

ZONE C/D/E NT$ 3880（含特典）

（票價$3,850為$3,850演出票券+$30特典）

ZONE F NT$ 2880

＊NT$30並不等於特典的價值

【實名制一般購票-第二階段】

一般售票時間：2026年2月23日（一）18:00 公售