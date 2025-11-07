即時中心／林耿郁報導

今（7）日是二十四節氣的「立冬」，按傳統理解是冬季正式開始，不過台灣卻迎來反常的「暖洋洋」；中央氣象署表示，今天無冷空氣影響，各地以溫暖微熱為主，西半部不少地區高溫可達30度以上。另一方面，鳳凰颱風高機率撲向台灣，提醒大家務必做好防颱工作。

氣象署在臉書上指出，今天「立冬」至週六（7、8日）天氣晴朗穩定，適合外出活動；但週日（9）東北風增強，迎風面如北部、宜蘭雲量將增多，降雨機率愈晚愈高，尤其沿海地區風勢會逐漸明顯，請民眾注意風浪狀況。



其次，鳳凰颱風動向備受關注；氣象署指出，鳳凰颱風預計於下週一（10日）穿越菲律賓進入南海，並可能於週二（11日）起逐漸北轉靠近台灣。未來數日除將帶來強風，更自週六晚開始，沿海可留意長浪來襲，週日風力更「愈．晚．愈．增．強」！

廣告 廣告





此外，不僅官方氣象單位警戒，氣象社群「台灣颱風論壇」也提醒，鳳凰颱風正持續增強，甚至可能達到強烈颱風等級。

目前路徑預報普遍顯示，颱風可能於下週三、四（12、13日）穿越台灣上空，至於是走西側台灣海峽或東岸，路徑仍有不確定性，關鍵取決於北轉時機與位置，請大家開始做防颱準備！

氣象署指出，若颱風逼近，週一起北部、東半部降雨明顯，週二西部也可能出現雨勢，屆時北部、東部與南部地區恐有大雨甚至局部豪雨，各地仍須持續關注最新颱風動態。





原文出處：快新聞／今天立冬暖洋洋！好天氣僅兩天 下週颱風恐直撲台灣

更多民視新聞報導

下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了

立冬儀式感! 臭豆腐店推藥膳豬腳.薑絲麵線

鳳凰颱風最快下週一發海警 專家揭「三特點」直言：非常罕見！

